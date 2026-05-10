El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, domingo 10 de mayo

El día de hoy, 10 de mayo de 2026, Bormujos se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 14 y 15 grados . La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando el 94% en la madrugada y manteniéndose en niveles cercanos al 100% durante las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación de bochorno.

A medida que avance la mañana, se espera que la nubosidad persista, con intervalos de lluvia escasa. La probabilidad de precipitación es del 100% entre las 08:00 y las 14:00, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para posibles chubascos ligeros. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 14 grados, y el viento soplará del sur a una velocidad de entre 10 y 12 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca.

Durante la tarde, la situación meteorológica no mostrará grandes cambios. El cielo seguirá cubierto, con una temperatura máxima que alcanzará los 20 grados . La probabilidad de lluvia se reducirá a un 35% entre las 14:00 y las 20:00, aunque no se descartan algunas lluvias ligeras. La humedad comenzará a descender ligeramente, pero se mantendrá en niveles altos, alrededor del 71% al final de la tarde.

En cuanto al viento, se espera que sople del sur-suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 27 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en combinación con la alta humedad. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 18 grados .

La noche estará marcada por un cielo cubierto y la posibilidad de brumas, especialmente hacia el final del día. La temperatura mínima se espera que baje a 14 grados, y la humedad aumentará nuevamente, alcanzando el 91% hacia la medianoche. Los residentes de Bormujos deben estar atentos a las condiciones meteorológicas, ya que la combinación de nubosidad, lluvia y viento puede afectar las actividades al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-09T21:02:12.