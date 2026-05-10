El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, domingo 10 de mayo

Hoy, 10 de mayo de 2026, Bailén se prepara para un día con un tiempo variable que podría afectar las actividades al aire libre. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que rondarán los 15 grados . A medida que avance la jornada, se espera un aumento en la nubosidad, con la aparición de nubes altas que comenzarán a cubrir el cielo.

Durante la mañana, la temperatura se mantendrá relativamente estable, oscilando entre los 14 y 15 grados. Sin embargo, a partir de la tarde, se prevé un ligero descenso, alcanzando un máximo de 21 grados hacia las 16:00 horas. La humedad relativa será alta, comenzando en un 83% y descendiendo gradualmente a un 62% por la tarde, lo que podría generar una sensación de bochorno en las horas más cálidas.

La probabilidad de precipitación es notable, especialmente entre las 08:00 y las 14:00 horas, donde se estima un 100% de posibilidad de lluvia. Las primeras gotas podrían comenzar a caer a partir de las 07:00, con acumulaciones que podrían llegar a 0.1 mm. A medida que avance la mañana, la precipitación podría intensificarse, alcanzando hasta 0.7 mm en las horas centrales del día. Esto sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Desde la mañana, se registrarán vientos del oeste con velocidades que oscilarán entre 9 y 14 km/h. A medida que el día avance, se espera que el viento aumente en intensidad, alcanzando ráfagas de hasta 48 km/h en la tarde, lo que podría generar una sensación de frescura a pesar de las temperaturas más cálidas.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima un 15% entre las 02:00 y las 08:00, aumentando a un 20% entre las 08:00 y las 14:00. Sin embargo, a partir de las 14:00, la posibilidad de tormentas se reduce a cero, lo que sugiere que la tarde podría ser más tranquila en términos de actividad eléctrica.

En resumen, Bailén experimentará un día de contrastes, con un inicio despejado que dará paso a un cielo más cubierto y la posibilidad de lluvias significativas. Los ciudadanos deben estar preparados para cambios en el tiempo y tomar precauciones ante la posibilidad de lluvia y viento fuerte.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-09T21:02:12.