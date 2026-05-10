El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, domingo 10 de mayo

El día de hoy, 10 de mayo de 2026, Baeza se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con intervalos de nubes altas y algunas posibilidades de lluvia. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con temperaturas que rondarán los 13 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura se mantenga relativamente estable, alcanzando un máximo de 18 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 88% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles que podrían resultar incómodos para algunas personas. Esto se debe a la combinación de la nubosidad y las temperaturas frescas, lo que generará una sensación de mayor humedad en el ambiente.

En cuanto a las precipitaciones, hay una probabilidad significativa de lluvia, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas, donde se prevé un 100% de probabilidad de lluvia. Las cantidades esperadas son moderadas, con acumulados que podrían alcanzar hasta 2 mm en este periodo. Las lluvias serán intermitentes, por lo que es recomendable llevar paraguas si se planea salir durante la tarde.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 23 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Esto podría generar ráfagas más fuertes, especialmente en zonas abiertas. La dirección del viento, combinada con la nubosidad, podría hacer que la sensación térmica sea más fresca de lo que indican los termómetros.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, con temperaturas que descenderán a alrededor de 15 grados hacia el final del día. La probabilidad de lluvia se mantendrá baja después de las 20:00 horas, aunque no se descartan algunos chubascos ligeros.

En resumen, hoy en Baeza se espera un día mayormente nublado, con temperaturas frescas y una alta probabilidad de lluvia por la tarde. Es un día ideal para actividades en interiores, y si se sale, es aconsejable estar preparado para las condiciones cambiantes del tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-09T21:02:12.