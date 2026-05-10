El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, domingo 10 de mayo

Hoy, 10 de mayo de 2026, Baena se prepara para un día mayormente nublado con probabilidades de lluvia. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con descripciones que indican un ambiente de "cubierto con lluvia escasa" y "muy nuboso con lluvia escasa". Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 13 y 15 grados a lo largo del día, lo que sugiere que será un día fresco para los habitantes y visitantes de la localidad.

La precipitación es un factor a tener en cuenta, ya que se espera que se registren ligeras lluvias a lo largo del día. Las mediciones indican que la precipitación podría alcanzar hasta 0.2 mm en las primeras horas, aumentando a 0.8 mm en la franja horaria de la tarde. La probabilidad de precipitación es notablemente alta, alcanzando el 100% entre las 14:00 y las 20:00 horas, lo que sugiere que es muy probable que se produzcan chubascos durante este periodo.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se prevé que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 19 km/h en las primeras horas, aumentando a ráfagas de hasta 43 km/h en la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá alta, rondando entre el 64% y el 88% a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de bochorno, a pesar de las temperaturas moderadas. Este nivel de humedad, combinado con las nubes y la posibilidad de lluvia, podría hacer que el día se sienta más pesado y húmedo.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será baja en la mañana, con un 10% de probabilidad, pero podría aumentar a un 25% en la tarde, lo que significa que es posible que se produzcan tormentas aisladas. Sin embargo, no se anticipan fenómenos severos.

Para aquellos que planean actividades al aire libre, se recomienda estar preparados para la lluvia y el viento. Llevar un paraguas o un impermeable podría ser una buena idea, especialmente durante las horas de mayor probabilidad de precipitación. A medida que avance el día, es probable que el cielo permanezca cubierto, y aunque las temperaturas no serán extremas, la combinación de factores climáticos sugiere que será un día más adecuado para actividades en interiores.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-09T21:02:12.