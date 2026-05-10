El tiempo en Ayamonte: previsión meteorológica para hoy, domingo 10 de mayo

El día de hoy, 10 de mayo de 2026, Ayamonte se presenta con un tiempo variable que podría influir en las actividades al aire libre. Desde primeras horas de la mañana, se espera un cielo con intervalos nubosos y algunas lluvias escasas, especialmente en las primeras horas del día. La temperatura se mantendrá en torno a los 16 grados , lo que proporciona un ambiente fresco pero agradable.

A medida que avance la jornada, el cielo se irá cubriendo, alcanzando un estado mayormente cubierto hacia el mediodía. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 21 grados, alcanzando su punto máximo en la tarde. La humedad relativa será alta, rondando el 91% en las primeras horas, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca de lo que indican los termómetros.

La probabilidad de precipitación es notable, con un 65% de posibilidades de lluvia entre las 2 y las 8 de la tarde, lo que sugiere que es recomendable llevar un paraguas o impermeable si se planea salir. Las lluvias, aunque escasas, podrían ser más frecuentes en la tarde, con acumulaciones que podrían llegar a 1 mm en total.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que alcanzarán hasta 22 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en combinación con la alta humedad. Las rachas de viento podrían ser más intensas, alcanzando hasta 41 km/h, lo que podría afectar a quienes realicen actividades al aire libre, como paseos en bicicleta o deportes en la playa.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 16 grados hacia la medianoche. La visibilidad podría verse afectada por la presencia de nubes y posibles lluvias, por lo que se recomienda precaución al conducir.

En resumen, el tiempo en Ayamonte para hoy será mayormente nublado con posibilidades de lluvia, temperaturas agradables y un viento moderado. Es un día que invita a disfrutar de actividades bajo techo o, si se opta por salir, estar preparado para cambios en el tiempo.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-09T21:02:12.