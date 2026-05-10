El tiempo en Arahal: previsión meteorológica para hoy, domingo 10 de mayo

Hoy, 10 de mayo de 2026, Arahal se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 14 y 16 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en algunos momentos, lo que podría generar una sensación de bochorno.

A lo largo de la mañana, se prevé que la probabilidad de precipitación sea del 100% entre las 08:00 y las 14:00 horas, lo que indica que es muy probable que se registren algunas lluvias ligeras. Las precipitaciones acumuladas podrían llegar a 1 mm en este periodo. La lluvia será escasa, pero suficiente para mantener el ambiente húmedo y fresco.

El viento soplará desde el sur-suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 33 km/h en las horas más activas del día. Este viento, aunque moderado, puede generar una sensación de frescura, especialmente en combinación con la alta humedad. A medida que avance la tarde, la temperatura podría alcanzar un máximo de 17 grados, pero la sensación térmica podría ser más baja debido al viento y la humedad.

Durante la tarde, el cielo seguirá cubierto, con una ligera disminución en la probabilidad de lluvia, aunque no se descartan chubascos aislados. La temperatura comenzará a descender nuevamente hacia la noche, alcanzando los 15 grados hacia las 20:00 horas. La humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar niebla en las primeras horas de la mañana del día siguiente.

En cuanto a la actividad eléctrica, la probabilidad de tormentas es baja, con un 10% de posibilidad de que se produzcan en las horas de mayor inestabilidad, aunque no se espera que sean significativas. La combinación de nubes altas y un cielo mayormente cubierto podría ofrecer un espectáculo visual interesante, especialmente durante el ocaso, que se producirá a las 21:19 horas.

En resumen, hoy en Arahal se anticipa un día fresco y húmedo, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias ligeras. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir, ya que las condiciones climáticas pueden cambiar rápidamente.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-09T21:02:12.