El tiempo en Arahal: previsión meteorológica para hoy, domingo 10 de mayo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Arahal según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
Hoy, 10 de mayo de 2026, Arahal se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 14 y 16 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en algunos momentos, lo que podría generar una sensación de bochorno.
A lo largo de la mañana, se prevé que la probabilidad de precipitación sea del 100% entre las 08:00 y las 14:00 horas, lo que indica que es muy probable que se registren algunas lluvias ligeras. Las precipitaciones acumuladas podrían llegar a 1 mm en este periodo. La lluvia será escasa, pero suficiente para mantener el ambiente húmedo y fresco.
El viento soplará desde el sur-suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 33 km/h en las horas más activas del día. Este viento, aunque moderado, puede generar una sensación de frescura, especialmente en combinación con la alta humedad. A medida que avance la tarde, la temperatura podría alcanzar un máximo de 17 grados, pero la sensación térmica podría ser más baja debido al viento y la humedad.
Durante la tarde, el cielo seguirá cubierto, con una ligera disminución en la probabilidad de lluvia, aunque no se descartan chubascos aislados. La temperatura comenzará a descender nuevamente hacia la noche, alcanzando los 15 grados hacia las 20:00 horas. La humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar niebla en las primeras horas de la mañana del día siguiente.
En cuanto a la actividad eléctrica, la probabilidad de tormentas es baja, con un 10% de posibilidad de que se produzcan en las horas de mayor inestabilidad, aunque no se espera que sean significativas. La combinación de nubes altas y un cielo mayormente cubierto podría ofrecer un espectáculo visual interesante, especialmente durante el ocaso, que se producirá a las 21:19 horas.
En resumen, hoy en Arahal se anticipa un día fresco y húmedo, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias ligeras. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir, ya que las condiciones climáticas pueden cambiar rápidamente.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-09T21:02:12.
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