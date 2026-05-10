El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, domingo 10 de mayo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Andújar según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
Hoy, 10 de mayo de 2026, Andújar se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance el día, las nubes altas irán dominando el panorama. La temperatura se mantendrá bastante estable, oscilando entre los 13 y 14 grados durante las primeras horas, alcanzando un máximo de 22 grados en la tarde.
La probabilidad de precipitación es notable, especialmente entre las 8:00 y las 14:00 horas, donde se espera un 100% de posibilidad de lluvia. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían llegar a 0.4 mm en las primeras horas y hasta 3 mm en la tarde. Esto sugiere que los habitantes de Andújar deben estar preparados para un día húmedo, con la posibilidad de llevar paraguas o impermeables si planean salir.
El viento soplará desde el oeste, con velocidades que alcanzarán hasta 29 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente durante las horas de la tarde. La dirección del viento también podría contribuir a la dispersión de las nubes, aunque en general, se espera que el cielo permanezca cubierto.
La humedad relativa será alta, comenzando en un 90% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, pero manteniéndose en niveles que rondarán el 60% en la tarde. Esto, combinado con las temperaturas moderadas, creará un ambiente fresco y húmedo, típico de la primavera en la región.
En cuanto a la actividad tormentosa, se prevé una probabilidad del 30% de tormentas ligeras entre las 8:00 y las 14:00 horas, lo que podría generar algunos momentos de inestabilidad en el tiempo. Sin embargo, la probabilidad disminuye considerablemente después de las 14:00 horas, lo que sugiere que la tarde podría ser más tranquila en términos de actividad eléctrica.
A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto, pero las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando mínimos de 13 grados. La visibilidad se verá afectada por la presencia de nubes y posibles lluvias, por lo que se recomienda precaución a quienes se desplacen por la zona. En resumen, un día de primavera fresco y húmedo espera a Andújar, con lluvias ligeras y un cielo mayormente cubierto.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-09T21:02:12.
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