El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, domingo 10 de mayo

Hoy, 10 de mayo de 2026, Andújar se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance el día, las nubes altas irán dominando el panorama. La temperatura se mantendrá bastante estable, oscilando entre los 13 y 14 grados durante las primeras horas, alcanzando un máximo de 22 grados en la tarde.

La probabilidad de precipitación es notable, especialmente entre las 8:00 y las 14:00 horas, donde se espera un 100% de posibilidad de lluvia. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían llegar a 0.4 mm en las primeras horas y hasta 3 mm en la tarde. Esto sugiere que los habitantes de Andújar deben estar preparados para un día húmedo, con la posibilidad de llevar paraguas o impermeables si planean salir.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que alcanzarán hasta 29 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente durante las horas de la tarde. La dirección del viento también podría contribuir a la dispersión de las nubes, aunque en general, se espera que el cielo permanezca cubierto.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 90% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, pero manteniéndose en niveles que rondarán el 60% en la tarde. Esto, combinado con las temperaturas moderadas, creará un ambiente fresco y húmedo, típico de la primavera en la región.

En cuanto a la actividad tormentosa, se prevé una probabilidad del 30% de tormentas ligeras entre las 8:00 y las 14:00 horas, lo que podría generar algunos momentos de inestabilidad en el tiempo. Sin embargo, la probabilidad disminuye considerablemente después de las 14:00 horas, lo que sugiere que la tarde podría ser más tranquila en términos de actividad eléctrica.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto, pero las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando mínimos de 13 grados. La visibilidad se verá afectada por la presencia de nubes y posibles lluvias, por lo que se recomienda precaución a quienes se desplacen por la zona. En resumen, un día de primavera fresco y húmedo espera a Andújar, con lluvias ligeras y un cielo mayormente cubierto.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-09T21:02:12.