El tiempo en Almonte: previsión meteorológica para hoy, domingo 10 de mayo

El día de hoy, 10 de mayo de 2026, Almonte se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 14 grados . La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando el 92% al amanecer, lo que podría generar una sensación de bochorno.

A medida que avance el día, las condiciones meteorológicas se mantendrán similares, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias escasas. Se espera que la temperatura oscile entre los 13 y 20 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde. La probabilidad de precipitación es del 100% durante las primeras horas, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias, aunque en cantidades moderadas, con acumulaciones de hasta 0.1 mm en algunos periodos.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que variarán entre 11 y 28 km/h. Las rachas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 43 km/h, lo que podría generar un ambiente fresco y algo incómodo para actividades al aire libre. A pesar de la presencia de nubes y la posibilidad de lluvia, las temperaturas se mantendrán relativamente agradables, especialmente en comparación con las noches más frescas que hemos experimentado recientemente.

Durante la tarde, la probabilidad de tormentas será baja, con un 0% de posibilidad, lo que sugiere que, aunque habrá lluvias, no se anticipan tormentas eléctricas significativas. Sin embargo, es recomendable que los residentes de Almonte estén preparados para condiciones húmedas y ventosas, especialmente si planean salir.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, y se espera que el cielo permanezca cubierto. La humedad aumentará, alcanzando niveles cercanos al 91% hacia el final del día. Las temperaturas nocturnas se situarán alrededor de los 14 grados , lo que podría hacer que la noche se sienta más fría de lo habitual.

En resumen, el día de hoy en Almonte será mayormente cubierto, con lluvias escasas y temperaturas agradables, pero con un viento notable que podría hacer que la sensación térmica sea más fresca. Se aconseja a los ciudadanos que tomen precauciones ante la posibilidad de lluvia y que se vistan adecuadamente para el tiempo variable.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-09T21:02:12.