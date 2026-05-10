El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, domingo 10 de mayo

El día de hoy, 10 de mayo de 2026, Aljaraque se verá afectado por un tiempo variable, con predominancia de cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, se anticipan intervalos nubosos que podrían traer consigo ligeras precipitaciones, con un acumulado estimado de 0.1 mm en las primeras horas. La temperatura se mantendrá en torno a los 15 grados , con una humedad relativa alta que alcanzará el 98% en las primeras horas del día.

A medida que avance la jornada, se espera que las nubes se intensifiquen, alcanzando un estado muy nuboso hacia la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 20 grados , siendo más frescas en las primeras horas y aumentando ligeramente durante la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad y el viento, que soplará del suroeste con rachas que podrían alcanzar hasta 51 km/h, especialmente en las horas centrales del día.

La probabilidad de precipitación es alta, con un 95% de posibilidades de lluvia entre las 8:00 y las 14:00 horas. Sin embargo, las lluvias se prevén como escasas, con acumulados que no superarán los 2 mm en total. A partir de la tarde, la probabilidad de lluvia disminuirá considerablemente, aunque se mantendrá un 5% de posibilidad de chubascos ligeros entre las 14:00 y las 20:00 horas.

El viento, que será un factor notable durante el día, se presentará con velocidades que oscilarán entre 24 y 51 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura a pesar de las temperaturas moderadas. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, por lo que se recomienda precaución, especialmente en áreas abiertas.

En cuanto a la visibilidad, se espera que sea buena, aunque podría verse afectada brevemente por la lluvia. La puesta de sol se producirá a las 21:25, momento en el cual las condiciones meteorológicas podrían comenzar a estabilizarse, dando paso a una noche más tranquila, aunque aún con cielos parcialmente nublados.

En resumen, Aljaraque experimentará un día mayormente nublado con lluvias ligeras y un viento notable del suroeste. Se aconseja a los residentes estar preparados para condiciones cambiantes y disfrutar de la jornada con precaución, especialmente durante las horas de mayor viento y posibles lluvias.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-09T21:02:12.