El tiempo en La Algaba: previsión meteorológica para hoy, domingo 10 de mayo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en La Algaba según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
Hoy, 10 de mayo de 2026, La Algaba se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que se mantendrá en torno a los 15 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 95% al amanecer, lo que podría generar una sensación de bochorno.
A medida que avance el día, las temperaturas oscilarán entre los 14 y 21 grados . Se espera que la temperatura máxima se registre en las horas centrales de la tarde, alcanzando los 21 grados. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más alta debido a la alta humedad en el ambiente.
La probabilidad de precipitación es notable, con un 100% de posibilidad de lluvias ligeras en las primeras horas del día, especialmente entre las 8:00 y las 14:00. Se anticipa que la precipitación acumulada será de aproximadamente 0.3 mm, lo que indica que las lluvias serán escasas pero constantes. A partir de la tarde, la probabilidad de lluvia disminuirá, aunque no se descarta completamente la posibilidad de chubascos aislados.
El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 24 km/h. Las rachas más fuertes se esperan en las horas de la tarde, alcanzando hasta 38 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura a pesar de las altas temperaturas. La dirección del viento cambiará ligeramente hacia el suroeste en las horas de la tarde, lo que podría influir en la dispersión de las nubes y la posible mejora del tiempo hacia el final del día.
En cuanto a la visibilidad, se mantendrá buena a pesar de la nubosidad, aunque la alta humedad podría generar momentos de niebla en las primeras horas de la mañana. A medida que el día avance, la visibilidad mejorará, permitiendo disfrutar de los paisajes de La Algaba.
Por la tarde, el cielo podría despejarse ligeramente, dando paso a algunas nubes altas, pero la mayor parte del día se caracterizará por un ambiente gris y húmedo. La puesta de sol se producirá a las 21:22, marcando el final de un día que, aunque nublado y con posibilidades de lluvia, también ofrecerá momentos agradables para disfrutar al aire libre.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-09T21:02:12.
- La Aemet lo garantiza: hoy lloverá en Córdoba y estas son las horas en las que caerá más agua
- La hostelería cordobesa tendrá que adaptar turnos, horarios y hasta cerrar las terrazas ante episodios de calor extremo
- La Universidad de Córdoba convoca 32 plazas de empleo público para laboratorios y servicios técnicos: requisitos y plazos
- Abre Decathlon City Córdoba, para estar más cerca de los deportistas
- Córdoba tendrá una treintena de obras en marcha durante este verano: los detalles de todas las intervenciones
- El capitán de la Guardia Civil fallecido en Huelva estuvo destinado en la localidad cordobesa de Baena: 'Era una gran persona, un compañero más
- Estas son las mejores Rejas y Balcones de Córdoba en 2026: el concurso ya tiene ganadores
- Una madre denuncia la falta de recursos para su hijo con autismo en un colegio de Córdoba: 'Cada día es un sufrimiento