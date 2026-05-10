El tiempo en La Algaba: previsión meteorológica para hoy, domingo 10 de mayo

Hoy, 10 de mayo de 2026, La Algaba se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que se mantendrá en torno a los 15 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 95% al amanecer, lo que podría generar una sensación de bochorno.

A medida que avance el día, las temperaturas oscilarán entre los 14 y 21 grados . Se espera que la temperatura máxima se registre en las horas centrales de la tarde, alcanzando los 21 grados. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más alta debido a la alta humedad en el ambiente.

La probabilidad de precipitación es notable, con un 100% de posibilidad de lluvias ligeras en las primeras horas del día, especialmente entre las 8:00 y las 14:00. Se anticipa que la precipitación acumulada será de aproximadamente 0.3 mm, lo que indica que las lluvias serán escasas pero constantes. A partir de la tarde, la probabilidad de lluvia disminuirá, aunque no se descarta completamente la posibilidad de chubascos aislados.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 24 km/h. Las rachas más fuertes se esperan en las horas de la tarde, alcanzando hasta 38 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura a pesar de las altas temperaturas. La dirección del viento cambiará ligeramente hacia el suroeste en las horas de la tarde, lo que podría influir en la dispersión de las nubes y la posible mejora del tiempo hacia el final del día.

En cuanto a la visibilidad, se mantendrá buena a pesar de la nubosidad, aunque la alta humedad podría generar momentos de niebla en las primeras horas de la mañana. A medida que el día avance, la visibilidad mejorará, permitiendo disfrutar de los paisajes de La Algaba.

Por la tarde, el cielo podría despejarse ligeramente, dando paso a algunas nubes altas, pero la mayor parte del día se caracterizará por un ambiente gris y húmedo. La puesta de sol se producirá a las 21:22, marcando el final de un día que, aunque nublado y con posibilidades de lluvia, también ofrecerá momentos agradables para disfrutar al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-09T21:02:12.