El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, domingo 10 de mayo

El día de hoy, 10 de mayo de 2026, Alcalá la Real se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con períodos de cubierto y algunas posibilidades de lluvia. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, lo que podría generar una sensación de frescura en la atmósfera. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 11 grados durante la mañana, alcanzando un máximo de 16 grados en las horas centrales del día.

A lo largo de la jornada, se espera que la nubosidad persista, con momentos de cielo cubierto. La probabilidad de precipitación es notable, especialmente entre las 08:00 y las 14:00 horas, donde se prevé un 100% de posibilidad de lluvia. Las precipitaciones serán escasas, con acumulados que podrían llegar a 0.2 mm en la mañana y hasta 1 mm en la tarde. Esto sugiere que, aunque la lluvia no será intensa, es recomendable llevar un paraguas o impermeable si se planea salir.

La humedad relativa se mantendrá alta, rondando entre el 85% y el 93%, lo que contribuirá a una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día. A medida que avance la tarde, la temperatura se estabilizará en torno a los 15-16 grados, proporcionando un ambiente templado, aunque la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y el viento.

El viento soplará desde el sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 19 km/h, alcanzando rachas máximas de hasta 38 km/h en la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en áreas abiertas. Las ráfagas de viento podrían ser más intensas durante los períodos de lluvia, lo que podría afectar la visibilidad y la comodidad al aire libre.

En cuanto a la visibilidad, se prevé que la niebla pueda aparecer en las primeras horas de la mañana, especialmente en zonas más elevadas o cercanas a cuerpos de agua, lo que podría dificultar la circulación. A medida que avance el día, la niebla se disipará, pero la nubosidad persistirá.

En resumen, el día en Alcalá la Real se caracterizará por un tiempo mayormente nublado, con posibilidades de lluvia y temperaturas frescas. Es un día ideal para actividades en interiores o para disfrutar de un paseo con un abrigo ligero y un paraguas a mano.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-09T21:02:12.