El tiempo en Alcalá de Guadaíra: previsión meteorológica para hoy, domingo 10 de mayo

El día de hoy, 10 de mayo de 2026, Alcalá de Guadaíra se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con intervalos de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 16 grados . A medida que avance el día, las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 14 y 20 grados, alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que sugiere que es muy probable que se registren lluvias ligeras. Se anticipa que la precipitación será escasa, con acumulados que no superarán los 0.3 mm en total. A lo largo de la mañana, se espera que la humedad relativa se mantenga alta, alcanzando hasta un 99%, lo que puede generar una sensación de bochorno.

El viento soplará del sur y suroeste, con velocidades que variarán entre 9 y 27 km/h, alcanzando rachas máximas de hasta 46 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar un ambiente fresco, especialmente en las zonas más expuestas. A medida que el día avance, el viento podría disminuir ligeramente, pero se mantendrá constante, contribuyendo a la sensación de frescura en el ambiente.

En cuanto a la visibilidad, se espera que sea buena, aunque las condiciones de nubosidad y la posibilidad de lluvia podrían afectar temporalmente la claridad del cielo. Las nubes altas también estarán presentes, especialmente en la tarde, lo que podría dar lugar a un espectáculo visual interesante al atardecer, que se producirá a las 21:21.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas descenderán, situándose en torno a los 15 grados . La humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar un ambiente algo incómodo para aquellos que planeen actividades al aire libre. Sin embargo, la probabilidad de tormentas es baja, con un 0% de posibilidad, lo que sugiere que, aunque la lluvia será un factor, no se esperan fenómenos meteorológicos severos.

En resumen, el día en Alcalá de Guadaíra se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias ligeras y temperaturas agradables, ideal para actividades en interiores y para disfrutar de la naturaleza con precaución ante la posibilidad de lluvia.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-09T21:02:12.