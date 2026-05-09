El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, sábado 9 de mayo

El Viso del Alcor se prepara para un día marcado por la inestabilidad meteorológica este 9 de mayo de 2026. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, lo que podría dar paso a un ambiente algo gris. A medida que avance la jornada, se espera que las nubes se intensifiquen, especialmente en la franja horaria de la tarde, donde la probabilidad de tormentas y precipitaciones se incrementa notablemente.

Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 20 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 14 grados, pero se espera que el termómetro suba hasta los 20 grados hacia la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por el viento, que soplará del sur-suroeste con rachas que alcanzarán hasta 55 km/h, especialmente en las horas de mayor actividad meteorológica.

La humedad relativa será alta, rondando entre el 64% y el 93%, lo que contribuirá a una sensación de bochorno en las horas más cálidas. Este nivel de humedad, combinado con las temperaturas y el viento, podría generar un ambiente incómodo para quienes se encuentren al aire libre.

A lo largo del día, la probabilidad de precipitación será significativa, alcanzando hasta un 100% en las horas de la tarde, especialmente entre las 14:00 y las 20:00. Se anticipan lluvias que podrían variar en intensidad, con acumulaciones que podrían llegar a ser de hasta 3 mm en total. Las tormentas también son una posibilidad real, con un 75% de probabilidad de que se produzcan entre las 08:00 y las 14:00, y un 55% entre las 14:00 y las 20:00.

Es recomendable que los habitantes de El Viso del Alcor tomen precauciones si planean salir, especialmente durante la tarde, cuando las condiciones climáticas podrían volverse adversas. Llevar paraguas y ropa adecuada para la lluvia será esencial. Además, se aconseja estar atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que la situación puede cambiar rápidamente.

En resumen, el día se presentará con un cielo mayormente cubierto, temperaturas agradables pero con un alto nivel de humedad, y un riesgo considerable de tormentas y lluvias, especialmente en las horas de la tarde.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-08T20:52:12.