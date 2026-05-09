El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, viernes 8 de mayo

El Viso del Alcor se prepara para un día mayormente nublado este 8 de mayo de 2026. A lo largo de la jornada, se espera la presencia de nubes altas que dominarán el cielo, proporcionando un aspecto grisáceo pero sin la amenaza de precipitaciones. Las temperaturas oscilarán entre los 18 y 20 grados , lo que sugiere un ambiente templado, ideal para actividades al aire libre, siempre que se tenga en cuenta la vestimenta adecuada para las variaciones de temperatura.

La mañana comenzará con una temperatura de alrededor de 20 grados, descendiendo ligeramente a medida que avanza el día. A las 21:00 horas, se prevé que la temperatura alcance su mínimo, situándose en 18 grados. La humedad relativa irá en aumento, comenzando en un 52% por la mañana y alcanzando un 61% hacia la noche. Esto puede generar una sensación de mayor frescura, especialmente al caer el sol, que se producirá a las 21:18 horas.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará desde el suroeste, con velocidades que alcanzarán los 22 km/h durante las horas centrales del día. Esta brisa puede resultar refrescante, aunque también se recomienda precaución, ya que se registrarán rachas máximas de hasta 35 km/h. Por la tarde, el viento cambiará ligeramente, con una dirección más hacia el oeste y una velocidad que se mantendrá en torno a los 19 km/h.

No se prevén lluvias en el horizonte, ya que la probabilidad de precipitación se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto significa que los habitantes de El Viso del Alcor pueden disfrutar de un día seco, lo que es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, como paseos por el campo o reuniones familiares en los parques locales.

La salida del sol se producirá a las 07:20 horas, marcando el inicio de un día que, aunque nublado, promete ser agradable. La combinación de temperaturas moderadas y la ausencia de lluvia permitirá que los visueños disfruten de su entorno sin preocuparse por el mal tiempo. En resumen, el 8 de mayo se presenta como un día ideal para disfrutar de la naturaleza y de la comunidad, con un tiempo que, aunque fresco, será propicio para salir y disfrutar de lo que El Viso del Alcor tiene para ofrecer.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-08T20:52:12.