El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, sábado 9 de mayo

El día de hoy, 9 de mayo de 2026, Utrera se verá afectada por un tiempo variable, con predominancia de nubes y posibilidad de precipitaciones. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, lo que dará paso a un ambiente fresco con temperaturas que oscilarán entre los 15 y 17 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 87% en las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación de bochorno.

A medida que avance la mañana, se espera que el cielo continúe cubierto, con intervalos nubosos que podrían traer consigo lluvias escasas. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en los periodos de la tarde, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas. Las lluvias, aunque no se anticipan intensas, podrían acumular hasta 5 mm en total, lo que podría afectar las actividades al aire libre.

El viento soplará del sur-suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 55 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar un ambiente ventoso, especialmente durante la tarde, cuando las temperaturas alcanzarán su máximo, rondando los 21 grados . Sin embargo, la combinación de viento y humedad podría hacer que la sensación térmica sea más fresca de lo que indican los termómetros.

Durante la tarde, el cielo se mantendrá cubierto, y se prevén tormentas aisladas que podrían acompañar a las lluvias. La probabilidad de tormenta se sitúa en un 75% entre las 08:00 y las 14:00 horas, lo que sugiere que los ciudadanos deben estar preparados para posibles cambios bruscos en el tiempo. A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas tenderán a estabilizarse, aunque el cielo seguirá cubierto.

En cuanto a la noche, se espera que las temperaturas desciendan a unos 16 grados , con una humedad que podría aumentar nuevamente, alcanzando hasta el 88%. Esto podría generar un ambiente algo incómodo para quienes planeen actividades nocturnas al aire libre.

En resumen, el día en Utrera se caracterizará por un tiempo mayormente nublado, con altas probabilidades de lluvia y tormentas, especialmente durante la tarde. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones y estén atentos a las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-08T20:52:12.