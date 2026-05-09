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El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, viernes 8 de mayo

Esta es la predicción del tiempo para hoy en Utrera según los datos de la AEMET

El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, viernes 8 de mayo

El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, viernes 8 de mayo / Diario Córdoba

Diario Córdoba

El día de hoy, 8 de mayo de 2026, Utrera se prepara para experimentar un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas que dominarán el cielo durante la mayor parte del día. A medida que avanza la jornada, se espera que la nubosidad se mantenga, especialmente en las horas de la tarde y la noche, cuando el cielo se tornará más nuboso. Las temperaturas oscilarán entre los 18 y 21 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 21:00 horas.

La temperatura a primera hora de la mañana se situará en torno a los 21 grados, proporcionando un inicio de jornada cálido y agradable. Sin embargo, a medida que el día avanza, se prevé un ligero descenso en la temperatura, alcanzando los 20 grados a media tarde y bajando a 18 grados durante la noche. Este descenso puede ser más notable en las horas posteriores al ocaso, que se producirá a las 21:18, cuando la temperatura comenzará a descender de manera más pronunciada.

En cuanto a la humedad relativa, se anticipa que los niveles se mantendrán moderados, comenzando en un 55% por la mañana y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 64% durante la noche. Esta humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, especialmente en las horas más cálidas del día.

Respecto a las precipitaciones, se prevé que Utrera no reciba lluvias significativas hoy, con un pronóstico de 0 mm de precipitación a lo largo del día. Esto permitirá que los residentes y visitantes disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de que el día será seco.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que alcanzarán los 22 km/h en su punto máximo, lo que podría generar una sensación de frescura en las horas más cálidas. A medida que el día avance, la velocidad del viento disminuirá, pero se mantendrá en niveles cómodos, oscilando entre 15 y 20 km/h.

En resumen, el tiempo en Utrera para hoy se presenta como un día mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvias. Los habitantes podrán disfrutar de un día tranquilo, ideal para actividades al aire libre, mientras que el viento suave proporcionará un alivio ante el calor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-08T20:52:12.

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