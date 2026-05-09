El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, sábado 9 de mayo

El día de hoy, 9 de mayo de 2026, se espera en Úbeda un tiempo mayormente nublado, con intervalos de nubes altas y cubiertas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, proporcionando un aspecto grisáceo que persistirá hasta la tarde. A medida que avance el día, se prevé un aumento en la nubosidad, con un cielo cubierto que podría traer consigo algunas lluvias escasas, especialmente en las horas centrales de la jornada.

Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 19 grados , siendo más frescas durante la mañana y alcanzando su punto máximo en la tarde. A primera hora, se registrarán temperaturas alrededor de los 15 grados, descendiendo ligeramente a 12 grados en las horas más frescas. A medida que el sol se eleve, la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando los 19 grados hacia las 16:00 horas. Sin embargo, al caer la tarde, se espera un ligero descenso, con temperaturas que rondarán los 15 grados hacia el final del día.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 70% por la mañana y alcanzando picos del 90% en las horas de la tarde. Esta alta humedad, combinada con la nubosidad, puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día. Los vientos soplarán predominantemente del sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 11 y 27 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 44 km/h, lo que podría generar un ambiente ventoso y fresco.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se estima que hay un 100% de posibilidades de lluvia entre las 08:00 y las 14:00 horas, lo que sugiere que es muy probable que se produzcan algunas lluvias ligeras durante este periodo. A partir de las 14:00 horas, la probabilidad de lluvia disminuirá, aunque aún se mantendrá un 40% de posibilidad de chubascos en la tarde.

Los amantes de las actividades al aire libre deben estar preparados para un día variable, con la posibilidad de lluvias intermitentes y un cielo mayormente cubierto. Se recomienda llevar paraguas o impermeables si se planea salir, especialmente en las horas centrales del día. A medida que se acerque la noche, el cielo se despejará ligeramente, ofreciendo un respiro de la nubosidad que ha dominado el día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-08T20:52:12.