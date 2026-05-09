El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, viernes 8 de mayo

El día de hoy, 8 de mayo de 2026, Úbeda se presenta con un tiempo mayormente despejado, aunque con la presencia de nubes altas que adornan el cielo. Estas nubes, que no se espera que generen precipitaciones, aportan un toque de belleza al paisaje, permitiendo que la luz del sol se filtre suavemente, creando un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 16 y 18 grados . A primera hora de la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 18 grados, proporcionando un inicio de jornada fresco y cómodo. A medida que avance el día, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 17 grados hacia la tarde y bajando a 16 grados por la noche. Este rango de temperaturas es ideal para paseos y actividades en el exterior, ya que no se anticipan condiciones extremas de calor.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. Se prevé que la humedad se mantenga en niveles moderados, comenzando en un 51% a media mañana y aumentando gradualmente hasta un 56% por la noche. Esto puede hacer que la sensación de calor sea un poco más intensa en las horas centrales del día, aunque en general, el tiempo se mantendrá agradable.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el oeste, con velocidades que variarán entre 3 y 6 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 10 km/h en las horas más activas. Este viento ligero será un alivio en las horas más cálidas, proporcionando una brisa refrescante que hará que la temperatura se sienta más llevadera.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Úbeda pueden disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permite planificar actividades al aire libre sin la preocupación de un cambio repentino en el tiempo.

En resumen, el tiempo en Úbeda para hoy se presenta como una jornada ideal para disfrutar de la primavera. Con temperaturas agradables, cielos parcialmente nublados y un viento suave, es un día perfecto para salir a explorar la ciudad, disfrutar de un café en una terraza o simplemente pasear por sus hermosas calles.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-08T20:52:12.