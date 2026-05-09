El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, sábado 9 de mayo

El día de hoy, 9 de mayo de 2026, Tomares se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con intervalos de lluvia a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con nubes altas, lo que podría dar lugar a una sensación de frescura. La temperatura se mantendrá en torno a los 16 grados al inicio del día, con ligeras variaciones a medida que avance la jornada.

A medida que el día progrese, se espera que la temperatura alcance un máximo de 20 grados en las horas centrales, aunque la sensación térmica podría ser más fresca debido a la humedad y el viento. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 95% en las primeras horas, lo que contribuirá a una atmósfera densa y húmeda. Este nivel de humedad, combinado con las nubes, podría generar una sensación de incomodidad para algunos.

La probabilidad de precipitación es notablemente alta, alcanzando el 100% en intervalos específicos del día, especialmente entre las 8:00 y las 14:00 horas. Durante este periodo, se prevén lluvias que podrían acumular hasta 7 mm, lo que indica que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir. Las lluvias serán más intensas en la mañana y disminuirán gradualmente hacia la tarde.

El viento soplará del sur-suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 57 km/h, especialmente en las horas de mayor actividad, lo que podría causar molestias y afectar la sensación térmica. A lo largo del día, la velocidad del viento variará, pero se mantendrá en niveles significativos, lo que podría generar un ambiente ventoso.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que alcanzará un 70% en las primeras horas del día, disminuyendo a un 60% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque las tormentas no son garantizadas, las condiciones son propicias para su desarrollo, especialmente en la mañana.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, con temperaturas que descenderán a unos 15 grados . La humedad seguirá siendo alta, lo que podría hacer que la noche se sienta más fresca de lo habitual. En resumen, se recomienda a los habitantes de Tomares que se preparen para un día de clima variable, con lluvias y viento, y que tomen precauciones al salir.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-08T20:52:12.