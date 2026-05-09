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El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, viernes 8 de mayo

Esta es la predicción del tiempo para hoy en Tomares según los datos de la AEMET

El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, viernes 8 de mayo

El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, viernes 8 de mayo / Diario Córdoba

Diario Córdoba

El día de hoy, 8 de mayo de 2026, Tomares se presenta con un panorama meteorológico caracterizado por la presencia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán mayormente cubiertos, aunque no se esperan precipitaciones significativas. La probabilidad de lluvia es mínima, con un 5% de posibilidad, lo que sugiere que los habitantes pueden disfrutar de un día seco.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 17 y 20 grados . La temperatura máxima se alcanzará en torno a las 21:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 20 grados. A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 18 grados hacia las 22:00 horas y bajando a 17 grados en la noche. Este rango de temperaturas sugiere un tiempo templado, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera para la noche.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. Se espera que la humedad se mantenga en torno al 56% durante la tarde, aumentando ligeramente a un 62% en la noche. Esto podría hacer que la sensación de calor sea un poco más intensa durante las horas más cálidas del día, pero en general, el tiempo será agradable.

En cuanto al viento, se anticipa que sople desde el suroeste a una velocidad de 22 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta los 34 km/h en las horas centrales de la tarde. Esta brisa puede proporcionar un alivio refrescante, especialmente en las horas más cálidas, y es recomendable tener precaución con objetos ligeros que puedan ser arrastrados por el viento.

A lo largo del día, la visibilidad será buena, permitiendo disfrutar de los paisajes de Tomares. Sin embargo, la combinación de nubes altas y viento puede generar un ambiente algo variable, por lo que es aconsejable estar atentos a cualquier cambio en las condiciones meteorológicas.

En resumen, el día en Tomares se perfila como mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es una jornada propicia para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la ligera brisa que puede hacer que la sensación térmica varíe.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-08T20:52:12.

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