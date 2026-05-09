El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, sábado 9 de mayo

Hoy, 9 de mayo de 2026, San Juan de Aznalfarache se prepara para un día marcado por la inestabilidad meteorológica. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto con nubes altas, lo que podría dar paso a un ambiente fresco y algo sombrío. A medida que avance el día, se espera que la nubosidad aumente, con intervalos de nubes más densas que podrían traer consigo precipitaciones.

La probabilidad de lluvia es alta, alcanzando el 100% en las primeras horas de la tarde, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas. Las precipitaciones comenzarán de forma ligera, pero se intensificarán, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas, cuando se prevé que la lluvia sea más intensa, con acumulados que podrían llegar a los 7 mm. La posibilidad de tormentas también es significativa, con un 65% de probabilidad durante la tarde, lo que podría generar momentos de inestabilidad y descargas eléctricas.

En cuanto a las temperaturas, se espera que oscilen entre los 14 y los 21 grados a lo largo del día. Las temperaturas más frescas se sentirán por la mañana, con un leve aumento hacia la tarde, alcanzando su punto máximo en torno a las 15:00 horas. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad, que se mantendrá alta, alcanzando hasta un 95% en las horas más críticas del día.

El viento soplará del sur-suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 57 km/h, especialmente durante la tarde. Esto podría generar un ambiente ventoso, que sumado a la lluvia, podría hacer que las condiciones se sientan más frías de lo que indican los termómetros. Es recomendable que los ciudadanos tomen precauciones al salir, especialmente en áreas donde el viento pueda ser más fuerte.

A medida que se acerque la noche, se espera que las condiciones meteorológicas comiencen a estabilizarse, aunque las nubes persistirán y las probabilidades de lluvia se mantendrán, aunque en menor medida. La temperatura descenderá gradualmente, y se espera que el cielo permanezca mayormente cubierto hasta el final del día.

En resumen, hoy en San Juan de Aznalfarache se anticipa un día de clima variable, con lluvias y tormentas, temperaturas frescas y un viento notable. Es un día ideal para quedarse en casa o llevar un paraguas si se planea salir.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-08T20:52:12.