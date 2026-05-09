El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, viernes 8 de mayo

El día de hoy, 8 de mayo de 2026, San Juan de Aznalfarache se presenta con un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte del día. A medida que avanza la jornada, se espera que la nubosidad aumente, alcanzando un estado muy nuboso hacia la tarde. Esto podría generar una atmósfera algo más oscura, aunque no se anticipan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un bajo 5%.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 17 y 20 grados . La temperatura máxima se alcanzará alrededor de las 21:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 20 grados. Por la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, llegando a los 19 grados a las 22:00 horas y alcanzando los 17 grados hacia la medianoche. Esta variación térmica sugiere un día agradable, aunque con un ligero descenso de la temperatura conforme se acerque la noche.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. Se prevé que la humedad se mantenga en torno al 56% durante la tarde, aumentando ligeramente a un 62% hacia la noche. Esto podría hacer que la sensación de calor sea un poco más intensa durante las horas más cálidas del día, especialmente en combinación con el viento.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el suroeste a una velocidad de 22 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta los 34 km/h. Este viento moderado puede proporcionar un alivio ante las temperaturas más cálidas, aunque también podría generar una sensación de frescura al caer la tarde. Hacia la noche, la dirección del viento cambiará a oeste, con una velocidad de 17 km/h, lo que podría contribuir a un ambiente más fresco.

Los amaneceres en esta época del año son especialmente hermosos, y hoy no será la excepción, con el orto solar previsto para las 07:21. Los habitantes de San Juan de Aznalfarache podrán disfrutar de un día que, aunque nublado, ofrecerá momentos agradables y temperaturas moderadas. La puesta de sol se espera para las 21:20, marcando el final de un día que, a pesar de la nubosidad, promete ser placentero para los residentes y visitantes de la localidad.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-08T20:52:12.