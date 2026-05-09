El tiempo en La Rinconada: previsión meteorológica para hoy, sábado 9 de mayo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en La Rinconada según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
La predicción meteorológica para La Rinconada el 9 de mayo de 2026 indica un día mayormente cubierto, con variaciones en la nubosidad a lo largo de las horas. Desde la madrugada, se espera un cielo cubierto, con nubes altas que irán dando paso a un ambiente más nuboso hacia la mañana. A medida que avance el día, la nubosidad se mantendrá predominante, con momentos de cielo muy nuboso y cubierto, especialmente en las horas centrales.
La temperatura oscilará entre los 14 y 22 grados . Las primeras horas del día comenzarán con temperaturas alrededor de 17 grados, descendiendo ligeramente a 14 grados en la mañana. A medida que el sol se eleve, se espera un ligero aumento, alcanzando los 20 grados hacia el mediodía y llegando a un máximo de 22 grados en la tarde. Sin embargo, a medida que se acerque la noche, la temperatura volverá a descender, situándose en torno a los 16 grados.
La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 61% en la madrugada y alcanzando picos de hasta el 91% en las primeras horas de la mañana. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. La humedad comenzará a disminuir ligeramente hacia la tarde, pero se mantendrá en niveles elevados.
En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean escasas, con una probabilidad de lluvia del 100% entre las 8:00 y las 14:00 horas. Se anticipa que la lluvia será ligera, con acumulaciones que podrían llegar a 0.1 mm en la mañana y hasta 7 mm en la tarde, cuando se espera la mayor intensidad de las precipitaciones. La probabilidad de tormenta también es significativa, alcanzando un 75% en el mismo periodo, lo que sugiere que podrían producirse tormentas aisladas.
El viento soplará del sur y suroeste, con rachas que alcanzarán hasta 52 km/h en las horas más activas del día. Las velocidades del viento oscilarán entre 14 y 32 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en combinación con la alta humedad.
En resumen, el día en La Rinconada se caracterizará por un cielo mayormente cubierto, temperaturas agradables, alta humedad y la posibilidad de lluvias y tormentas, especialmente en las horas centrales del día. Se recomienda a los habitantes estar preparados para condiciones cambiantes y llevar paraguas si planean salir.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-08T20:52:12.
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