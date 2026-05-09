El tiempo en La Rinconada: previsión meteorológica para hoy, viernes 8 de mayo

La jornada del 8 de mayo de 2026 en La Rinconada se presenta con un panorama mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se espera un incremento en la nubosidad, alcanzando un estado nuboso hacia la tarde y culminando en un cielo cubierto por la noche. Esta variabilidad en el estado del cielo puede influir en la percepción de la temperatura, que se mantendrá en niveles agradables.

Las temperaturas para hoy oscilarán entre los 18 y 21 grados . La máxima se registrará a media tarde, alcanzando los 21 grados, mientras que por la noche, la temperatura descenderá a 18 grados. Este rango térmico sugiere un día cómodo, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera para la tarde y la noche, cuando el fresco se hará más evidente.

En cuanto a la humedad relativa, se anticipa que se mantenga en torno al 50% durante la mayor parte del día, aumentando ligeramente hasta un 55% hacia la noche. Esta humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, especialmente en las horas más cálidas. Sin embargo, no se prevén precipitaciones significativas, ya que los pronósticos indican un 0% de probabilidad de lluvia a lo largo del día. Esto significa que, a pesar de la nubosidad, no se esperan chubascos que puedan interrumpir las actividades diarias.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que alcanzarán hasta los 22 km/h en las horas centrales del día, lo que podría generar una sensación de frescor, especialmente en áreas abiertas. Las rachas máximas de viento se estiman en 33 km/h, lo que podría ser notable en zonas expuestas. A medida que avance la tarde, la velocidad del viento disminuirá, pero se mantendrá en niveles moderados, lo que contribuirá a un ambiente agradable.

La salida del sol está programada para las 07:21, mientras que el ocaso se producirá a las 21:20, brindando una jornada larga y luminosa. Este es un buen momento para disfrutar de actividades al aire libre, ya que la luz del día se extenderá por varias horas. En resumen, el día en La Rinconada se perfila como uno de esos días primaverales en los que, a pesar de la presencia de nubes, el tiempo se mantendrá mayormente benigno, permitiendo disfrutar de la belleza de la naturaleza en esta época del año.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-08T20:52:12.