El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, sábado 9 de mayo

El día de hoy, 9 de mayo de 2026, Puente Genil se verá afectado por un tiempo variable, con predominancia de nubes y algunas posibilidades de lluvia. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que dará paso a intervalos nubosos a lo largo del día. A medida que avance la jornada, se espera que la nubosidad aumente, con la posibilidad de lluvias escasas, especialmente durante las horas de la tarde.

Las temperaturas se mantendrán relativamente suaves, oscilando entre los 14 y 22 grados . En las primeras horas, se registrarán temperaturas alrededor de los 16 grados, descendiendo ligeramente a 15 grados en las horas más frescas de la mañana. A medida que el día progrese, se alcanzarán máximas de hasta 22 grados en la tarde, proporcionando un ambiente templado, aunque con un ligero descenso hacia la noche.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 68% por la mañana y alcanzando picos de hasta el 85% en las horas más húmedas del día. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en combinación con las temperaturas más cálidas de la tarde. Los vientos soplarán predominantemente del sur, con velocidades que oscilarán entre los 21 y 32 km/h, lo que podría generar ráfagas más intensas en momentos puntuales, alcanzando hasta 51 km/h en la tarde.

La probabilidad de precipitación es notable, con un 85% de posibilidades de lluvia en las primeras horas del día, que se mantiene alta hasta el mediodía. A partir de la tarde, la probabilidad de lluvia se reduce ligeramente, aunque aún se prevén intervalos de lluvia escasa. Además, existe un 75% de probabilidad de tormentas durante la mañana, lo que podría traer consigo algunas descargas eléctricas.

A medida que se acerque la noche, el cielo se despejará en algunas áreas, aunque se mantendrán intervalos nubosos. Las temperaturas nocturnas descenderán a unos 16 grados, proporcionando un ambiente fresco. Los ciudadanos de Puente Genil deben estar preparados para un día variable, con la posibilidad de llevar paraguas a mano y estar atentos a las condiciones climáticas cambiantes.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-08T20:52:12.