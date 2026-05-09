El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, viernes 8 de mayo

El día de hoy, 8 de mayo de 2026, Puente Genil se presenta con un tiempo mayormente despejado, aunque con la presencia de nubes altas que adornan el cielo. A lo largo de la jornada, se espera que las temperaturas oscilen entre los 16 y 20 grados , siendo la más alta a primera hora de la tarde. Este rango de temperaturas sugiere un día agradable, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera para las horas más frescas de la tarde y la noche.

La humedad relativa irá en aumento a medida que avance el día, comenzando en un 50% por la mañana y alcanzando un 66% hacia la noche. Esto podría generar una sensación de mayor calidez en las horas centrales del día, aunque no se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día. Por lo tanto, no es necesario preocuparse por el paraguas, y se puede disfrutar de un día seco y soleado.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que alcanzarán los 24 km/h en las horas más activas de la tarde, lo que podría generar una ligera brisa refrescante. Sin embargo, se espera que la racha máxima de viento alcance los 36 km/h, lo que podría ser notable en áreas abiertas. Es recomendable tener precaución si se planea realizar actividades que requieran estabilidad, como montar en bicicleta o practicar deportes al aire libre.

El orto se producirá a las 07:16, lo que permitirá disfrutar de un amanecer luminoso, mientras que el ocaso se espera para las 21:15, ofreciendo una larga jornada de luz natural. Este es un buen momento para disfrutar de paseos al atardecer, ya que las temperaturas comenzarán a descender suavemente, creando un ambiente agradable para disfrutar de la naturaleza.

En resumen, el tiempo en Puente Genil para hoy se presenta como un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, ausencia de lluvias y un viento moderado que aportará frescura. La combinación de estos factores meteorológicos promete un día placentero para los habitantes y visitantes de la localidad.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-08T20:52:12.