El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, sábado 9 de mayo

El día de hoy, 9 de mayo de 2026, Priego de Córdoba se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con intervalos de nubes altas y cubiertas. Desde las primeras horas de la mañana, se prevé que el cielo esté cubierto, con nubes altas predominando en las primeras horas, lo que podría dar lugar a un ambiente fresco. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 14 grados durante la mañana, con una ligera tendencia a aumentar a medida que avance el día.

A partir de la tarde, la situación meteorológica se tornará más inestable. Se espera que la nubosidad aumente, y con ello, la posibilidad de precipitaciones. La probabilidad de lluvia es alta, alcanzando hasta un 100% en las horas centrales del día, especialmente entre las 8:00 y las 14:00, y nuevamente entre las 14:00 y las 20:00. Las lluvias serán escasas, con acumulaciones que podrían llegar a 0.5 mm en total, pero no se descartan chubascos más intensos en algunos momentos.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando hasta un 88% en las horas de la mañana, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas. A medida que el día avance, la humedad comenzará a disminuir ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría generar un ambiente algo pesado.

El viento soplará del sur y sureste, con rachas que podrían alcanzar hasta 25 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente durante las primeras horas de la mañana y al caer la tarde. Las rachas de viento serán más intensas en la tarde, lo que podría contribuir a la inestabilidad atmosférica y a la formación de tormentas.

La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 65% de posibilidad entre las 2:00 y las 8:00, y un 55% entre las 14:00 y las 20:00. Esto sugiere que los habitantes de Priego de Córdoba deben estar preparados para condiciones climáticas cambiantes, con la posibilidad de tormentas eléctricas en la tarde.

En resumen, el día se caracterizará por un tiempo variable, con nubes y posibilidad de lluvias, especialmente en las horas centrales. Se recomienda a la población estar atenta a las actualizaciones meteorológicas y tomar precauciones ante posibles tormentas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-08T20:52:12.