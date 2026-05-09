El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, viernes 8 de mayo

El día de hoy, 8 de mayo de 2026, Priego de Córdoba se presenta con un tiempo mayormente despejado, aunque con la presencia de nubes altas que adornan el cielo. A lo largo de la jornada, se espera que estas nubes no generen precipitaciones, ya que los datos indican que la probabilidad de lluvia es nula. Esto permitirá disfrutar de un día sin interrupciones por el mal tiempo, ideal para actividades al aire libre.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 15 y 18 grados . La temperatura máxima se alcanzará en las horas centrales de la tarde, cuando se prevé que el termómetro marque 18 grados. Por la mañana, las temperaturas serán más frescas, comenzando en torno a los 16 grados, lo que puede hacer que se sienta un poco de frescor al salir de casa. A medida que avance el día, se recomienda vestirse en capas para adaptarse a los cambios de temperatura.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. Se espera que la humedad aumente a lo largo del día, comenzando en un 46% por la mañana y alcanzando un 59% hacia la tarde. Esto puede hacer que la sensación de calor sea un poco más intensa, especialmente en las horas más cálidas del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur, con velocidades que variarán entre 4 y 10 kilómetros por hora. Durante la tarde, se espera que el viento alcance su máxima velocidad de 10 km/h, lo que proporcionará una brisa agradable y ayudará a mitigar la sensación de calor. Sin embargo, por la noche, el viento disminuirá, lo que permitirá que las temperaturas desciendan de manera más pronunciada.

El orto se producirá a las 07:14, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. Por otro lado, el ocaso está previsto para las 21:12, ofreciendo una larga jornada de luz natural que invita a aprovechar el tiempo al aire libre.

En resumen, el tiempo en Priego de Córdoba para hoy es ideal para disfrutar de actividades al exterior, con temperaturas agradables, ausencia de lluvias y un viento suave que hará que la experiencia sea aún más placentera. Es un día perfecto para pasear, hacer deporte o simplemente disfrutar de la belleza de la naturaleza en esta hermosa localidad andaluza.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-08T20:52:12.