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El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, sábado 9 de mayo

Esta es la predicción del tiempo para hoy en Pozoblanco según los datos de la AEMET

El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, sábado 9 de mayo

El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, sábado 9 de mayo / Diario Córdoba

Diario Córdoba

El día de hoy, 9 de mayo de 2026, Pozoblanco se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que la nubosidad aumente, dando paso a un cielo cubierto, especialmente en las horas centrales. La temperatura oscilará entre los 11 y 17 grados , siendo más fresca por la mañana y alcanzando su punto máximo en la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 63% y alcanzando hasta un 90% en las horas de la mañana. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día. A lo largo de la jornada, se prevén intervalos de lluvia escasa, con precipitaciones que podrían acumularse entre 0.1 y 2 mm, siendo más probables en la tarde. Las probabilidades de precipitación son del 100% entre las 8 y las 14 horas, lo que indica que es muy probable que se produzcan lluvias durante este periodo.

El viento soplará del sur y suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 51 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar condiciones de inestabilidad, especialmente en combinación con la alta humedad y las temperaturas moderadas. Las rachas de viento serán más intensas en la tarde, lo que podría afectar actividades al aire libre.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que hay un 70% de posibilidad de que se produzcan entre las 8 y las 14 horas, y un 60% entre las 14 y las 20 horas. Esto sugiere que los residentes de Pozoblanco deben estar preparados para condiciones climáticas cambiantes y potencialmente severas durante el día.

A medida que se acerque la noche, se espera que las condiciones mejoren ligeramente, con una disminución de la nubosidad y una temperatura que descenderá a alrededor de 12 grados . Sin embargo, la humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar una sensación de frescura. La puesta de sol se producirá a las 21:18, marcando el final de un día que, aunque nublado y potencialmente lluvioso, también ofrecerá momentos de calma y claridad hacia el final de la jornada.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-08T20:52:12.

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