El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, viernes 8 de mayo

El día de hoy, 8 de mayo de 2026, Pozoblanco se presenta con un tiempo mayormente despejado, aunque con la presencia de nubes altas que adornan el cielo. A lo largo de la jornada, se espera que estas nubes no generen precipitaciones, ya que los pronósticos indican un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los habitantes pueden disfrutar de un día sin preocupaciones por el mal tiempo.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 15 y 18 grados . En las primeras horas de la mañana, se prevé que la temperatura se mantenga en torno a los 18 grados, descendiendo gradualmente a 16 grados hacia el mediodía y alcanzando un mínimo de 15 grados por la tarde. Esta variación de temperaturas sugiere un ambiente fresco y agradable, ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa también experimentará un aumento a lo largo del día. Comenzando en un 44% a media mañana, se espera que alcance un 49% al mediodía y un 55% por la tarde. Este incremento en la humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, especialmente en las horas centrales del día, aunque en general se mantendrá un tiempo confortable.

En cuanto al viento, se anticipa que sople desde el sur a una velocidad de 12 km/h durante la mañana, aumentando a 17 km/h en las horas siguientes. Por la tarde, la dirección del viento cambiará a sureste, con una velocidad de 7 km/h. Esta brisa suave puede resultar refrescante, especialmente en las horas más cálidas del día.

Los momentos de mayor luminosidad se producirán entre el orto, que tendrá lugar a las 07:14, y el ocaso, que se espera para las 21:17. Esto proporciona a los pozoblanco un extenso periodo de luz solar, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, paseos y encuentros familiares.

En resumen, el tiempo en Pozoblanco para hoy se presenta como una jornada primaveral, con temperaturas agradables, ausencia de lluvias y un cielo adornado por nubes altas. Los habitantes pueden aprovechar este día para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre, aprovechando la buena visibilidad y la brisa suave que acompañará la jornada.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-08T20:52:12.