El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, sábado 9 de mayo

El día de hoy, 9 de mayo de 2026, Palma del Río se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con intervalos de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se prevén nubes altas que irán cubriendo el cielo, dando paso a intervalos nubosos con lluvias ligeras, especialmente entre las 2:00 y las 5:00 de la mañana, donde se espera una precipitación acumulada de 0.1 mm.

A medida que avance la mañana, la probabilidad de lluvia se mantendrá alta, alcanzando un 95% entre las 8:00 y las 14:00 horas. Durante este periodo, las condiciones meteorológicas se tornarán más inestables, con un incremento en la nubosidad y la posibilidad de tormentas, que podrían ser moderadas, con una probabilidad del 70%. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 18 grados , siendo más frescas en las primeras horas del día y aumentando ligeramente hacia el mediodía.

El viento soplará del suroeste, con rachas que alcanzarán hasta 31 km/h en las horas centrales del día, lo que podría generar una sensación térmica más fresca. La velocidad del viento variará a lo largo del día, comenzando con 14 km/h en la madrugada y disminuyendo a medida que se acerque la tarde. La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando picos del 90% en las horas de la noche, lo que contribuirá a una sensación de bochorno.

A partir de la tarde, las condiciones meteorológicas continuarán siendo inestables, con un 95% de probabilidad de lluvia entre las 2:00 y las 8:00 de la tarde. Se anticipa que las precipitaciones acumuladas durante este periodo podrían llegar a 1 mm, lo que podría generar charcos y un ambiente húmedo en las calles. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a las 4:00 de la tarde, con valores cercanos a los 21 grados .

Hacia la noche, el cielo permanecerá cubierto, con una ligera disminución en la probabilidad de lluvia, aunque no se descartan chubascos aislados. Las temperaturas comenzarán a descender, situándose alrededor de los 16 grados a última hora del día. En resumen, Palma del Río experimentará un día mayormente nublado y húmedo, con lluvias intermitentes y un ambiente fresco, ideal para actividades en interiores y para disfrutar de la naturaleza con precaución ante las posibles tormentas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-08T20:52:12.