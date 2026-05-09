Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Obras en CórdobaBanco azul AdamuzGuardia civil BaenaHijo con autismoEl tiempoHantavirus, en directoUna plaza desapercibidaIngreso MínimoGestión del hantavirusEmpleo públicoFallecida Puente GenilFin huelga gruistasCoto CórdobaCCFComer con vistas en CórdobaVandalismo TorosHostelería calorGuía de los PatiosResultados Elecciones Autonómicas Andalucía
instagramlinkedin

El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, sábado 9 de mayo

Esta es la predicción del tiempo para hoy en Palma del Río según los datos de la AEMET

El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, sábado 9 de mayo

El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, sábado 9 de mayo / Diario Córdoba

Diario Córdoba

El día de hoy, 9 de mayo de 2026, Palma del Río se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con intervalos de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se prevén nubes altas que irán cubriendo el cielo, dando paso a intervalos nubosos con lluvias ligeras, especialmente entre las 2:00 y las 5:00 de la mañana, donde se espera una precipitación acumulada de 0.1 mm.

A medida que avance la mañana, la probabilidad de lluvia se mantendrá alta, alcanzando un 95% entre las 8:00 y las 14:00 horas. Durante este periodo, las condiciones meteorológicas se tornarán más inestables, con un incremento en la nubosidad y la posibilidad de tormentas, que podrían ser moderadas, con una probabilidad del 70%. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 18 grados , siendo más frescas en las primeras horas del día y aumentando ligeramente hacia el mediodía.

El viento soplará del suroeste, con rachas que alcanzarán hasta 31 km/h en las horas centrales del día, lo que podría generar una sensación térmica más fresca. La velocidad del viento variará a lo largo del día, comenzando con 14 km/h en la madrugada y disminuyendo a medida que se acerque la tarde. La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando picos del 90% en las horas de la noche, lo que contribuirá a una sensación de bochorno.

A partir de la tarde, las condiciones meteorológicas continuarán siendo inestables, con un 95% de probabilidad de lluvia entre las 2:00 y las 8:00 de la tarde. Se anticipa que las precipitaciones acumuladas durante este periodo podrían llegar a 1 mm, lo que podría generar charcos y un ambiente húmedo en las calles. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a las 4:00 de la tarde, con valores cercanos a los 21 grados .

Hacia la noche, el cielo permanecerá cubierto, con una ligera disminución en la probabilidad de lluvia, aunque no se descartan chubascos aislados. Las temperaturas comenzarán a descender, situándose alrededor de los 16 grados a última hora del día. En resumen, Palma del Río experimentará un día mayormente nublado y húmedo, con lluvias intermitentes y un ambiente fresco, ideal para actividades en interiores y para disfrutar de la naturaleza con precaución ante las posibles tormentas.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-08T20:52:12.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents