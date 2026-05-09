El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, viernes 8 de mayo

El día de hoy, 8 de mayo de 2026, Palma del Río se presenta con un tiempo mayormente cubierto, con nubes que dominarán el cielo durante gran parte de la jornada. Las condiciones meteorológicas indican que la temperatura alcanzará un máximo de 22 grados en las horas centrales del día, descendiendo a 20 grados por la tarde y llegando a los 19 grados en la noche. Este descenso gradual en la temperatura es típico de la transición hacia la noche, donde se espera que el ambiente se torne más fresco.

La humedad relativa también experimentará un aumento a lo largo del día, comenzando en un 42% por la mañana y alcanzando un 60% hacia la noche. Este incremento en la humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, especialmente en las horas más cálidas. Sin embargo, no se prevén precipitaciones, ya que los datos indican que la probabilidad de lluvia es nula, lo que permitirá que los residentes disfruten de un día sin interrupciones por mal tiempo.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sur a una velocidad de 5 km/h durante la mañana, aumentando a 21 km/h en la tarde. Este viento del sur puede aportar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día. Por la noche, la velocidad del viento disminuirá, pero se mantendrá en torno a los 19 km/h desde el suroeste, lo que podría hacer que las temperaturas se sientan un poco más frescas.

El orto se producirá a las 07:17, brindando a los habitantes de Palma del Río una hermosa salida del sol, mientras que el ocaso está previsto para las 21:18, ofreciendo una larga jornada de luz diurna. A medida que el día avance, los cielos seguirán cubiertos, pero sin la amenaza de lluvias, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones.

En resumen, el tiempo en Palma del Río para hoy se caracteriza por un ambiente cubierto, temperaturas agradables y sin precipitaciones, lo que lo convierte en un día ideal para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre. La combinación de temperaturas moderadas y un viento suave proporcionará un entorno cómodo para todos los que se aventuren fuera de casa.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-08T20:52:12.