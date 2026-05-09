El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, sábado 9 de mayo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Los Palacios y Villafranca según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
Hoy, 9 de mayo de 2026, Los Palacios y Villafranca se preparan para un día mayormente nublado, con la posibilidad de lluvias intermitentes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con nubes altas que darán paso a un ambiente poco nuboso en las primeras horas, pero rápidamente se espera que las nubes se intensifiquen.
La temperatura en la mañana comenzará en torno a los 18 grados , descendiendo ligeramente a 16 grados durante la tarde. A medida que avanza el día, se prevé que la temperatura alcance un máximo de 21 grados en las horas centrales, proporcionando un ambiente templado, aunque la sensación térmica podría verse afectada por la humedad y el viento.
La humedad relativa será alta, comenzando en un 67% y alcanzando hasta un 90% en la noche. Esto podría hacer que el ambiente se sienta más pesado, especialmente en las horas de mayor calor. La combinación de la alta humedad y las temperaturas moderadas podría generar una sensación de bochorno, especialmente para aquellos que realicen actividades al aire libre.
En cuanto a las precipitaciones, se espera que comiencen a partir de la tarde, con una probabilidad del 100% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían llegar a 3 mm en total. Sin embargo, se prevén tormentas en algunos momentos, especialmente durante la tarde, con una probabilidad de tormenta del 70% en las horas críticas. Es recomendable que los residentes se preparen para posibles interrupciones en sus actividades debido a las condiciones climáticas.
El viento soplará del sur-suroeste, con rachas que alcanzarán hasta 57 km/h en las horas de mayor intensidad. Esto podría generar un ambiente ventoso, especialmente en áreas abiertas, y es aconsejable tener precaución si se realizan actividades al aire libre. Las velocidades del viento oscilarán entre 10 y 34 km/h a lo largo del día, lo que podría afectar la sensación térmica.
A medida que se acerque la noche, las condiciones se mantendrán mayormente cubiertas, con temperaturas que descenderán a 16 grados. Las lluvias podrían continuar, aunque con menor intensidad, y la humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar un ambiente fresco y húmedo. Los residentes deben estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y tomar precauciones si planean salir.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-08T20:52:12.
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