Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Obras en CórdobaBanco azul AdamuzGuardia civil BaenaHijo con autismoEl tiempoHantavirus, en directoUna plaza desapercibidaIngreso MínimoGestión del hantavirusEmpleo públicoFallecida Puente GenilFin huelga gruistasCoto CórdobaCCFComer con vistas en CórdobaVandalismo TorosHostelería calorGuía de los PatiosResultados Elecciones Autonómicas Andalucía
instagramlinkedin

El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, sábado 9 de mayo

Esta es la predicción del tiempo para hoy en Los Palacios y Villafranca según los datos de la AEMET

El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, sábado 9 de mayo

El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, sábado 9 de mayo / Diario Córdoba

Diario Córdoba

Hoy, 9 de mayo de 2026, Los Palacios y Villafranca se preparan para un día mayormente nublado, con la posibilidad de lluvias intermitentes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con nubes altas que darán paso a un ambiente poco nuboso en las primeras horas, pero rápidamente se espera que las nubes se intensifiquen.

La temperatura en la mañana comenzará en torno a los 18 grados , descendiendo ligeramente a 16 grados durante la tarde. A medida que avanza el día, se prevé que la temperatura alcance un máximo de 21 grados en las horas centrales, proporcionando un ambiente templado, aunque la sensación térmica podría verse afectada por la humedad y el viento.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 67% y alcanzando hasta un 90% en la noche. Esto podría hacer que el ambiente se sienta más pesado, especialmente en las horas de mayor calor. La combinación de la alta humedad y las temperaturas moderadas podría generar una sensación de bochorno, especialmente para aquellos que realicen actividades al aire libre.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que comiencen a partir de la tarde, con una probabilidad del 100% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían llegar a 3 mm en total. Sin embargo, se prevén tormentas en algunos momentos, especialmente durante la tarde, con una probabilidad de tormenta del 70% en las horas críticas. Es recomendable que los residentes se preparen para posibles interrupciones en sus actividades debido a las condiciones climáticas.

El viento soplará del sur-suroeste, con rachas que alcanzarán hasta 57 km/h en las horas de mayor intensidad. Esto podría generar un ambiente ventoso, especialmente en áreas abiertas, y es aconsejable tener precaución si se realizan actividades al aire libre. Las velocidades del viento oscilarán entre 10 y 34 km/h a lo largo del día, lo que podría afectar la sensación térmica.

A medida que se acerque la noche, las condiciones se mantendrán mayormente cubiertas, con temperaturas que descenderán a 16 grados. Las lluvias podrían continuar, aunque con menor intensidad, y la humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar un ambiente fresco y húmedo. Los residentes deben estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y tomar precauciones si planean salir.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-08T20:52:12.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una mujer fallecida y ocho heridos de diversa consideración tras un accidente múltiple en Puente Genil
  2. Empleo público en Córdoba: puestos, plazos y requisitos para las más de 44.000 plazas que se convocan este año
  3. La hostelería cordobesa tendrá que adaptar turnos, horarios y hasta cerrar las terrazas ante episodios de calor extremo
  4. El conjunto arqueológico de Medina Azahara en Córdoba recuperará el histórico camino de los Nogales con pasarelas de madera hacia el Salón Rico
  5. Nuevo supermercado de Mercadona en Córdoba: Urbanismo aprueba la cesión de una parcela en Huerta de Santa Isabel
  6. Iznájar estrena una pasarela peatonal junto al embalse para impulsar el turismo sostenible en la Subbética
  7. Una conductora se da a la fuga tras atropellar a una joven de 19 años en Lucena
  8. Abre Decathlon City Córdoba, para estar más cerca de los deportistas

Más de 17.000 cordobeses solicitan el voto por correo para las elecciones andaluzas

Más de 17.000 cordobeses solicitan el voto por correo para las elecciones andaluzas

DIRECTO | Rueda de prensa de la ministra de Sanidad y el ministro del Interior para informar sobre la situación del barco 'MV Hondius'

DIRECTO | Rueda de prensa de la ministra de Sanidad y el ministro del Interior para informar sobre la situación del barco 'MV Hondius'

Milei se refugia en la realidad virtual para escapar a la crisis argentina

Milei se refugia en la realidad virtual para escapar a la crisis argentina

La Junta autoriza el proyecto del Ayuntamiento de Benamejí para localizar fosas de represaliados

La Junta autoriza el proyecto del Ayuntamiento de Benamejí para localizar fosas de represaliados

Sánchez se reúne este sábado con el director general de la OMS antes de la llegada del 'MV Hondius'

Sánchez se reúne este sábado con el director general de la OMS antes de la llegada del 'MV Hondius'

El Ayuntamiento hará varias reformas en la piscina municipal de la Fuensanta antes de abrirla este verano

El Ayuntamiento hará varias reformas en la piscina municipal de la Fuensanta antes de abrirla este verano

Guillermo del Pino apuesta por iniciar una segunda temporada con Maryland

Guillermo del Pino apuesta por iniciar una segunda temporada con Maryland

Avacor prevé una ocupación media en apartamentos turísticos de Córdoba del 56,8% en mayo, con picos de hasta el 86% en fines de semana

Avacor prevé una ocupación media en apartamentos turísticos de Córdoba del 56,8% en mayo, con picos de hasta el 86% en fines de semana
Tracking Pixel Contents