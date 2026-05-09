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El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, viernes 8 de mayo

Esta es la predicción del tiempo para hoy en Los Palacios y Villafranca según los datos de la AEMET

El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, viernes 8 de mayo

El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, viernes 8 de mayo / Diario Córdoba

Diario Córdoba

Hoy, 8 de mayo de 2026, Los Palacios y Villafranca se preparan para un día mayormente nublado, con la presencia de nubes altas que dominarán el cielo durante la mayor parte de la jornada. A medida que avance el día, se espera que la nubosidad aumente, alcanzando un estado muy nuboso en las horas de la tarde. Sin embargo, no se anticipan precipitaciones, ya que los pronósticos indican que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero, lo que sugiere que los residentes podrán disfrutar de un día seco.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 18 y 21 grados . La temperatura máxima se alcanzará alrededor del mediodía, con un ambiente cálido y agradable, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 18 grados hacia el final del día. Es recomendable que quienes planeen salir lleven una chaqueta ligera para la tarde, ya que la sensación térmica podría ser un poco más fresca.

La humedad relativa también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se espera que la humedad aumente gradualmente, comenzando en un 53% por la mañana y alcanzando un 65% hacia la tarde. Esto podría hacer que el ambiente se sienta un poco más pesado, especialmente en las horas más cálidas del día. Los habitantes deben estar preparados para un tiempo que, aunque no será lluvioso, podría resultar algo bochornoso.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que alcanzarán los 22 km/h en las horas centrales del día. Esta brisa proporcionará un alivio agradable ante las temperaturas cálidas, aunque en la tarde se espera que la velocidad del viento disminuya a 13 km/h. La combinación de viento y temperaturas moderadas hará que el día sea bastante llevadero, aunque es importante tener en cuenta que la sensación térmica puede variar con la humedad y el viento.

El orto se producirá a las 07:21 y el ocaso a las 21:19, lo que significa que los palaciegos disfrutarán de un día largo y luminoso, ideal para aprovechar al máximo las horas de luz. En resumen, hoy será un día mayormente nublado, seco y cálido, perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la ligera brisa y el aumento de la humedad a lo largo del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-08T20:52:12.

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