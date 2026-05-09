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El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, sábado 9 de mayo

Esta es la predicción del tiempo para hoy en Osuna según los datos de la AEMET

El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, sábado 9 de mayo

El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, sábado 9 de mayo / Diario Córdoba

Diario Córdoba

El día de hoy, 9 de mayo de 2026, se espera un tiempo variable en Osuna, con predominancia de nubes altas y un aumento progresivo de la nubosidad a lo largo de la jornada. Durante las primeras horas, el cielo estará mayormente despejado, con nubes altas que no generarán precipitaciones significativas. Sin embargo, a medida que avance el día, se anticipan intervalos nubosos que podrían traer consigo lluvias escasas, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

Las temperaturas se mantendrán agradables, oscilando entre los 16 y 20 grados . En las primeras horas de la mañana, se registrarán temperaturas alrededor de los 17 grados, descendiendo ligeramente a 16 grados en la tarde, y alcanzando un máximo de 20 grados en las horas más cálidas. La sensación térmica será moderada, gracias a una humedad relativa que variará entre el 52% y el 81%, siendo más alta en la tarde.

La probabilidad de precipitación es notable, con un 95% de posibilidad de lluvias ligeras entre las 14:00 y las 20:00 horas. Se prevé que las lluvias sean escasas, con acumulaciones que no superarán los 4 mm, lo que podría generar un ambiente fresco y húmedo. Además, existe un 65% de probabilidad de tormentas en el mismo intervalo, lo que podría intensificar la actividad eléctrica en la región.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 65 km/h en las horas más ventosas, especialmente durante la tarde. Esto podría generar una sensación de frescor, a pesar de las temperaturas moderadas. Las velocidades del viento oscilarán entre 12 y 31 km/h, lo que podría afectar la sensación térmica, haciéndola más fresca en comparación con las temperaturas registradas.

A medida que se acerque la noche, se espera que las condiciones meteorológicas se estabilicen, con una disminución en la nubosidad y la probabilidad de lluvias. Las temperaturas descenderán a unos 16 grados, y la humedad aumentará, lo que podría generar un ambiente más fresco y húmedo. La puesta de sol se producirá a las 21:17, marcando el final de un día variable en Osuna, donde la naturaleza mostrará su faceta más dinámica.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-08T20:52:12.

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