El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, viernes 8 de mayo

El día de hoy, 8 de mayo de 2026, Osuna se prepara para un tiempo mayormente despejado con la presencia de nubes altas que adornarán el cielo a lo largo de la jornada. Las temperaturas se mantendrán agradables, comenzando en torno a los 20 grados durante la mañana y descendiendo gradualmente a 18 grados en la tarde, alcanzando un mínimo de 17 grados por la noche. Esta variación térmica sugiere un día cómodo, ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa experimentará un ligero aumento a medida que avance el día, comenzando en un 54% por la mañana y alcanzando un 66% hacia la noche. Este incremento en la humedad podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, especialmente en las horas de la tarde. Sin embargo, no se esperan precipitaciones, ya que los datos indican un 0% de probabilidad de lluvia durante todo el día. Esto significa que los habitantes de Osuna pueden disfrutar de un día seco y soleado, sin la preocupación de lluvias inesperadas.

En cuanto al viento, se anticipa que sople desde el sureste con velocidades que oscilarán entre 33 km/h en las horas de la mañana y 17 km/h por la noche. Las ráfagas de viento alcanzarán hasta 48 km/h en su punto máximo, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día. Es recomendable que quienes planeen actividades al aire libre tomen precauciones ante estas ráfagas, especialmente si se encuentran en áreas abiertas.

El orto se producirá a las 07:18, brindando una hermosa luz matutina que invitará a los osunenses a comenzar el día con energía. Por otro lado, el ocaso se espera para las 21:16, lo que permitirá disfrutar de una larga jornada de luz solar. Este es un buen momento para disfrutar de paseos al atardecer, ya que el tiempo será propicio para ello.

En resumen, el tiempo en Osuna para hoy se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. La combinación de viento y temperaturas moderadas promete un día placentero para todos los que decidan salir y disfrutar de lo que la naturaleza tiene para ofrecer.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-08T20:52:12.