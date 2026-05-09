El tiempo en Morón de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, sábado 9 de mayo

Hoy, 9 de mayo de 2026, Morón de la Frontera se prepara para un día mayormente nublado, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, que irán dando paso a intervalos nubosos con lluvias ligeras, especialmente durante las horas de la tarde. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando hasta un 100% entre las 8:00 y las 14:00 horas, lo que sugiere que es probable que los residentes se encuentren con algunas gotas de lluvia.

Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 20 grados a lo largo del día. La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 17 grados, descendiendo a 14 grados en las horas más frescas. A medida que avance la tarde, se espera un ligero aumento, alcanzando hasta 20 grados en su punto máximo. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando el 70% en las primeras horas y aumentando hasta un 93% por la noche. Esto podría hacer que el ambiente se sienta más pesado y húmedo.

El viento soplará desde el sur-suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 65 km/h en las horas de mayor intensidad, especialmente entre las 12:00 y las 15:00 horas. Esta combinación de viento y humedad podría generar un ambiente inestable, con una probabilidad de tormentas que se sitúa en un 70% durante la tarde. Los ciudadanos deben estar atentos a posibles cambios en las condiciones meteorológicas, ya que las tormentas podrían desarrollarse rápidamente.

A lo largo del día, se recomienda a los habitantes de Morón de la Frontera que se preparen para condiciones cambiantes. Llevar paraguas y ropa adecuada para la lluvia será esencial, especialmente durante las horas de mayor probabilidad de precipitación. Las actividades al aire libre podrían verse afectadas, por lo que es aconsejable planificar en consecuencia.

En resumen, el día de hoy en Morón de la Frontera se caracterizará por un cielo mayormente cubierto, con lluvias escasas y temperaturas moderadas. La combinación de viento fuerte y alta humedad podría dar lugar a un ambiente inestable, por lo que se recomienda precaución y estar atentos a las actualizaciones meteorológicas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-08T20:52:12.