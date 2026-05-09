El tiempo en Morón de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, viernes 8 de mayo

El día de hoy, 8 de mayo de 2026, Morón de la Frontera se presenta con un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la jornada. A medida que avance el día, se espera que el cielo se torne más nuboso, especialmente en la tarde, lo que podría dar lugar a un ambiente más fresco y menos soleado.

Las temperaturas oscilarán entre los 17 y 21 grados . En la mañana, se anticipa que la temperatura alcance los 21 grados, proporcionando un inicio de jornada cálido. Sin embargo, a medida que el día progrese, se prevé un descenso gradual, con temperaturas que bajarán a 19 grados por la tarde y alcanzarán los 17 grados en la noche. Este descenso en la temperatura puede ser un alivio para aquellos que prefieren climas más frescos, especialmente al caer la tarde.

La humedad relativa también experimentará un aumento a lo largo del día. Comenzando en un 48% en la mañana, se espera que suba a un 54% por la tarde y llegue al 60% en la noche. Este incremento en la humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, especialmente en las horas más cálidas del día.

En cuanto a las condiciones de viento, se prevé que sople desde el suroeste a una velocidad de 16 km/h durante la mañana, lo que podría aportar una ligera brisa refrescante. Sin embargo, se espera que la velocidad del viento disminuya a 12 km/h desde el sur por la tarde y finalmente a 5 km/h desde el oeste en la noche. Esta variabilidad en la dirección y velocidad del viento puede influir en la sensación térmica, haciendo que algunas horas se sientan más cálidas que otras.

Es importante destacar que no se anticipan precipitaciones significativas a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm de lluvia. Esto significa que los residentes de Morón de la Frontera podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Sin embargo, la nubosidad podría limitar la visibilidad del sol, especialmente en las horas centrales del día.

En resumen, el tiempo en Morón de la Frontera para hoy se caracterizará por un ambiente mayormente nublado, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que permitirá disfrutar de un día tranquilo y fresco.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-08T20:52:12.