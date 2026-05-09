El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, sábado 9 de mayo

El día de hoy, 9 de mayo de 2026, Montilla se verá afectada por un tiempo variable, con predominancia de nubes y algunas posibilidades de lluvia. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que dará paso a intervalos nubosos a lo largo del día. A medida que avance la jornada, se espera que la nubosidad aumente, con la posibilidad de lluvias escasas, especialmente durante las horas de la tarde.

Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 19 grados , siendo más frescas en las primeras horas del día y alcanzando su punto máximo en la tarde. A las 14:00 horas, se prevé que la temperatura alcance los 20 grados, proporcionando un ambiente relativamente cálido, aunque la sensación térmica podría verse afectada por el viento.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 91% en las primeras horas de la mañana, lo que podría generar una sensación de bochorno. A medida que el día avance, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría contribuir a la formación de nubes y a la posibilidad de lluvias.

El viento soplará del sur a velocidades que oscilarán entre 11 y 34 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 59 km/h en las horas más ventosas. Este viento, aunque fresco, podría hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros, especialmente en las horas de la tarde.

La probabilidad de precipitación es notable, con un 100% de posibilidades entre las 08:00 y las 14:00 horas, y un 55% entre las 20:00 y las 02:00 horas. Esto sugiere que es muy probable que se produzcan lluvias, aunque se espera que sean escasas y no generen acumulaciones significativas. Sin embargo, es recomendable que los habitantes de Montilla estén preparados para posibles chubascos, especialmente durante la tarde.

Además, existe una probabilidad de tormentas que podría alcanzar hasta el 70% en las primeras horas del día, disminuyendo a un 35% hacia la noche. Esto indica que, aunque las tormentas no son garantizadas, las condiciones atmosféricas son propicias para su desarrollo.

En resumen, el día en Montilla se caracterizará por un tiempo mayormente nublado, con temperaturas agradables, alta humedad y la posibilidad de lluvias y tormentas. Se aconseja a los ciudadanos estar atentos a las condiciones meteorológicas y tomar precauciones si planean actividades al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-08T20:52:12.