El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, viernes 8 de mayo

El día de hoy, 8 de mayo de 2026, Montilla se presenta con un tiempo mayormente despejado, aunque con la presencia de nubes altas que adornan el cielo. Estas nubes, que no se espera que generen precipitaciones, aportan un aspecto visual atractivo al paisaje, pero no alterarán las condiciones climáticas generales de la jornada.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 16 y 19 grados . A primera hora de la mañana, se prevé que la temperatura se mantenga en torno a los 19 grados, descendiendo ligeramente a medida que avance el día. Para la tarde, se espera que la temperatura alcance su punto más alto, alrededor de los 19 grados, antes de descender nuevamente hacia la noche. Este rango de temperaturas sugiere un día agradable, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera para las horas más frescas.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. Se anticipa que la humedad aumente a lo largo del día, comenzando en un 51% por la mañana y alcanzando un 67% hacia la noche. Este incremento en la humedad puede hacer que las temperaturas se sientan un poco más frescas, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sur con velocidades que oscilarán entre los 15 y 19 km/h. Este viento, aunque moderado, puede proporcionar un alivio agradable en las horas más cálidas del día. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las rachas de viento pueden ser más intensas, alcanzando hasta 29 km/h en ciertos momentos, lo que podría generar una sensación de frescura adicional.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Montilla pueden disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permite planificar actividades al aire libre sin preocupaciones por el tiempo.

El orto se producirá a las 07:15, brindando una hermosa luz matutina, mientras que el ocaso se espera para las 21:15, ofreciendo una larga jornada de luz natural. En resumen, el tiempo de hoy en Montilla se presenta como una oportunidad perfecta para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre, con temperaturas agradables y un cielo mayormente despejado.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-08T20:52:12.