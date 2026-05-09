Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Obras en CórdobaBanco azul AdamuzGuardia civil BaenaHijo con autismoEl tiempoHantavirus, en directoUna plaza desapercibidaIngreso MínimoGestión del hantavirusEmpleo públicoFallecida Puente GenilFin huelga gruistasCoto CórdobaCCFComer con vistas en CórdobaVandalismo TorosHostelería calorGuía de los PatiosResultados Elecciones Autonómicas Andalucía
instagramlinkedin

El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, sábado 9 de mayo

Esta es la predicción del tiempo para hoy en Moguer según los datos de la AEMET

El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, sábado 9 de mayo

El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, sábado 9 de mayo / Diario Córdoba

Diario Córdoba

El día de hoy, 9 de mayo de 2026, se espera un tiempo mayormente cubierto en Moguer, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia ligera, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de 02:00 a 08:00 y de 08:00 a 14:00. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 15 grados en las primeras horas, descendiendo ligeramente a 14 grados en la tarde.

A medida que avance el día, se prevé que la nubosidad aumente, alcanzando un estado muy nuboso con tormenta en la franja horaria de 08:00 a 14:00. Durante este periodo, se anticipa una precipitación acumulada de hasta 3 mm, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco. La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las horas más críticas de la mañana, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas.

El viento soplará del sur-suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 62 km/h en las horas de mayor intensidad, especialmente entre las 10:00 y las 14:00. Esta combinación de viento fuerte y lluvia puede generar condiciones de inestabilidad, por lo que se recomienda precaución al desplazarse, especialmente en áreas expuestas.

A partir de la tarde, se espera que la lluvia disminuya, aunque el cielo permanecerá cubierto. Las temperaturas comenzarán a recuperarse ligeramente, alcanzando hasta 20 grados hacia el final de la tarde. La humedad relativa comenzará a descender, pero se mantendrá en niveles altos, alrededor del 70-80%.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que hay un 70% de posibilidad de que se produzcan en la franja horaria de 08:00 a 14:00, lo que podría generar descargas eléctricas y ráfagas de viento más intensas. Por lo tanto, es aconsejable estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y tomar las precauciones necesarias.

A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 15 y 16 grados . La probabilidad de lluvia se mantendrá baja, pero no se descartan chubascos aislados. En resumen, un día marcado por la inestabilidad y la posibilidad de lluvias, que requerirá atención y precaución por parte de los habitantes de Moguer.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-08T20:52:12.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una mujer fallecida y ocho heridos de diversa consideración tras un accidente múltiple en Puente Genil
  2. Empleo público en Córdoba: puestos, plazos y requisitos para las más de 44.000 plazas que se convocan este año
  3. La hostelería cordobesa tendrá que adaptar turnos, horarios y hasta cerrar las terrazas ante episodios de calor extremo
  4. El conjunto arqueológico de Medina Azahara en Córdoba recuperará el histórico camino de los Nogales con pasarelas de madera hacia el Salón Rico
  5. Nuevo supermercado de Mercadona en Córdoba: Urbanismo aprueba la cesión de una parcela en Huerta de Santa Isabel
  6. Iznájar estrena una pasarela peatonal junto al embalse para impulsar el turismo sostenible en la Subbética
  7. Una conductora se da a la fuga tras atropellar a una joven de 19 años en Lucena
  8. Abre Decathlon City Córdoba, para estar más cerca de los deportistas

Más de 17.000 cordobeses solicitan el voto por correo para las elecciones andaluzas

Más de 17.000 cordobeses solicitan el voto por correo para las elecciones andaluzas

DIRECTO | Rueda de prensa de la ministra de Sanidad y el ministro del Interior para informar sobre la situación del barco 'MV Hondius'

DIRECTO | Rueda de prensa de la ministra de Sanidad y el ministro del Interior para informar sobre la situación del barco 'MV Hondius'

Milei se refugia en la realidad virtual para escapar a la crisis argentina

Milei se refugia en la realidad virtual para escapar a la crisis argentina

La Junta autoriza el proyecto del Ayuntamiento de Benamejí para localizar fosas de represaliados

La Junta autoriza el proyecto del Ayuntamiento de Benamejí para localizar fosas de represaliados

Sánchez se reúne este sábado con el director general de la OMS antes de la llegada del 'MV Hondius'

Sánchez se reúne este sábado con el director general de la OMS antes de la llegada del 'MV Hondius'

El Ayuntamiento hará varias reformas en la piscina municipal de la Fuensanta antes de abrirla este verano

El Ayuntamiento hará varias reformas en la piscina municipal de la Fuensanta antes de abrirla este verano

Guillermo del Pino apuesta por iniciar una segunda temporada con Maryland

Guillermo del Pino apuesta por iniciar una segunda temporada con Maryland

Avacor prevé una ocupación media en apartamentos turísticos de Córdoba del 56,8% en mayo, con picos de hasta el 86% en fines de semana

Avacor prevé una ocupación media en apartamentos turísticos de Córdoba del 56,8% en mayo, con picos de hasta el 86% en fines de semana
Tracking Pixel Contents