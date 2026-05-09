El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, sábado 9 de mayo

El día de hoy, 9 de mayo de 2026, se espera un tiempo mayormente cubierto en Moguer, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia ligera, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de 02:00 a 08:00 y de 08:00 a 14:00. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 15 grados en las primeras horas, descendiendo ligeramente a 14 grados en la tarde.

A medida que avance el día, se prevé que la nubosidad aumente, alcanzando un estado muy nuboso con tormenta en la franja horaria de 08:00 a 14:00. Durante este periodo, se anticipa una precipitación acumulada de hasta 3 mm, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco. La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las horas más críticas de la mañana, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas.

El viento soplará del sur-suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 62 km/h en las horas de mayor intensidad, especialmente entre las 10:00 y las 14:00. Esta combinación de viento fuerte y lluvia puede generar condiciones de inestabilidad, por lo que se recomienda precaución al desplazarse, especialmente en áreas expuestas.

A partir de la tarde, se espera que la lluvia disminuya, aunque el cielo permanecerá cubierto. Las temperaturas comenzarán a recuperarse ligeramente, alcanzando hasta 20 grados hacia el final de la tarde. La humedad relativa comenzará a descender, pero se mantendrá en niveles altos, alrededor del 70-80%.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que hay un 70% de posibilidad de que se produzcan en la franja horaria de 08:00 a 14:00, lo que podría generar descargas eléctricas y ráfagas de viento más intensas. Por lo tanto, es aconsejable estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y tomar las precauciones necesarias.

A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 15 y 16 grados . La probabilidad de lluvia se mantendrá baja, pero no se descartan chubascos aislados. En resumen, un día marcado por la inestabilidad y la posibilidad de lluvias, que requerirá atención y precaución por parte de los habitantes de Moguer.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-08T20:52:12.