El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, viernes 8 de mayo

El día de hoy, 8 de mayo de 2026, se espera un tiempo variable en Moguer, con intervalos nubosos que traerán consigo lluvias escasas a lo largo de la jornada. Las nubes comenzarán a cubrir el cielo desde la mañana, y aunque la probabilidad de precipitación es alta, con un 90% de posibilidades, la cantidad de lluvia prevista es mínima, alcanzando solo 0.1 mm. Esto significa que, si bien es probable que veamos algunas gotas, no se anticipan lluvias intensas.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 16 y 18 grados . La temperatura máxima se registrará alrededor del mediodía, mientras que por la tarde se espera un ligero descenso. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que aumentará a lo largo del día, comenzando en un 59% por la mañana y alcanzando hasta un 77% en la tarde. Esto podría hacer que la temperatura se sienta un poco más fresca de lo que realmente es, especialmente en las horas más avanzadas del día.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que alcanzarán los 18 km/h en su punto máximo. A medida que avance la tarde, se espera que la intensidad del viento disminuya, con ráfagas que podrían llegar a los 12 km/h. Esta brisa suave podría ofrecer un alivio ante la humedad, aunque no será suficiente para eliminar la sensación de bochorno que podría generarse por la combinación de calor y humedad.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima un 65% de posibilidad, lo que sugiere que, aunque las tormentas no son seguras, no se pueden descartar del todo. Los habitantes de Moguer deben estar atentos a posibles cambios en las condiciones meteorológicas, especialmente si se observan acumulaciones de nubes más densas.

El amanecer se producirá a las 07:24, y el ocaso será a las 21:23, lo que nos brinda un día largo para disfrutar, aunque con la advertencia de que las condiciones pueden cambiar rápidamente. Es recomendable que los residentes se preparen para un día de clima variable, llevando consigo un paraguas o impermeable, especialmente si planean estar al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-08T20:52:12.