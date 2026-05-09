El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, sábado 9 de mayo

Hoy, 9 de mayo de 2026, Martos se prepara para un día mayormente nublado, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que podría dar lugar a un ambiente fresco y húmedo. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 15 grados , alcanzando su punto máximo en torno a las 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque alrededor de 19 grados.

A medida que avance el día, la probabilidad de precipitación aumentará, especialmente entre las 08:00 y las 14:00 horas, donde se prevé un 100% de probabilidad de lluvia. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían llegar a 0.1 mm en las primeras horas y hasta 1 mm en las horas posteriores. Esto sugiere que, aunque la lluvia no será intensa, es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Desde la mañana, se registrarán vientos del este y sureste, con velocidades que oscilarán entre 8 y 19 km/h. A medida que el día avance, se espera que la intensidad del viento aumente, alcanzando ráfagas de hasta 50 km/h en las horas centrales del día. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en combinación con la humedad relativa que se mantendrá alta, rondando entre el 55% y el 88%.

La humedad será un factor notable, especialmente en las primeras horas de la mañana, cuando se espera que alcance el 83%. Esto podría hacer que el ambiente se sienta más pesado y húmedo, lo que podría afectar la comodidad al aire libre. Sin embargo, a medida que el día avanza, la humedad comenzará a disminuir ligeramente, aunque se mantendrá en niveles relativamente altos.

En cuanto a la visibilidad, se espera que sea buena en general, aunque las nubes podrían reducirla en momentos de lluvia. Las condiciones meteorológicas también sugieren la posibilidad de tormentas, con un 65% de probabilidad de que se produzcan entre las 02:00 y las 08:00 horas, y un 60% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Esto podría generar un ambiente eléctrico, así que es recomendable estar atentos a las alertas meteorológicas.

En resumen, Martos experimentará un día nublado con lluvias ligeras y vientos moderados, lo que sugiere que es un buen momento para actividades en interiores o para disfrutar de la naturaleza con precauciones adecuadas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-08T20:52:12.