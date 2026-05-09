El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, viernes 8 de mayo

El día de hoy, 8 de mayo de 2026, Martos se presenta con un tiempo mayormente despejado, aunque con la presencia de nubes altas que adornan el cielo. A lo largo de la jornada, se espera que las temperaturas oscilen entre los 16 y 18 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. Este rango de temperatura sugiere un ambiente agradable, ideal para actividades al aire libre, aunque es recomendable llevar una chaqueta ligera para la tarde, cuando las temperaturas comienzan a descender.

La humedad relativa irá en aumento a medida que avance el día, comenzando en un 45% por la mañana y alcanzando un 53% hacia la noche. Este incremento en la humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, especialmente en las horas de mayor temperatura. Sin embargo, no se prevén precipitaciones, ya que los datos indican un 0% de probabilidad de lluvia durante todo el día. Esto significa que los habitantes de Martos pueden disfrutar de un día seco y soleado, sin la preocupación de lluvias inesperadas.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sur con una velocidad de 7 a 11 km/h durante la mañana y la tarde, aumentando ligeramente a 14 km/h hacia la noche. Esta brisa suave proporcionará un alivio agradable en las horas más cálidas del día, haciendo que la temperatura se sienta más fresca. La dirección del viento cambiará a este en las horas de la tarde, lo que podría traer consigo un ligero cambio en la sensación térmica.

El orto se producirá a las 07:12, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso, mientras que el ocaso está previsto para las 21:12, ofreciendo una larga jornada de luz natural. Este es un momento ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el campo o reuniones familiares en los parques locales.

En resumen, Martos disfrutará de un día primaveral, con temperaturas agradables, cielos despejados y una brisa suave. Es un día perfecto para salir y disfrutar de la naturaleza, ya que las condiciones climáticas son favorables y no se prevén cambios drásticos en el tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-08T20:52:12.