El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, sábado 9 de mayo

El día de hoy, 9 de mayo de 2026, Marchena se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con intervalos de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con temperaturas que rondarán los 18 grados . A medida que avance el día, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando un máximo de 21 grados en la tarde.

La probabilidad de precipitación es alta, especialmente entre las 08:00 y las 14:00 horas, donde se estima un 100% de posibilidad de lluvia. Durante este periodo, se prevén intervalos nubosos con lluvias escasas, acumulando alrededor de 0.1 mm de precipitación. A partir de la tarde, la probabilidad de lluvia se mantendrá, aunque con una ligera disminución, alcanzando un 95% entre las 14:00 y las 20:00 horas. En total, se espera que la precipitación acumulada durante el día sea de aproximadamente 4 mm, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 64% por la mañana y alcanzando picos de hasta el 88% durante la noche. Esto contribuirá a una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día. Los vientos soplarán predominantemente del sur-suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 57 km/h en las horas centrales de la tarde, lo que podría generar un ambiente ventoso y fresco.

A lo largo del día, se prevé que la temperatura se mantenga entre los 14 y 21 grados , lo que es relativamente fresco para esta época del año. Las temperaturas más bajas se registrarán por la mañana y al final de la tarde, mientras que el pico se alcanzará alrededor de las 16:00 horas.

La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 65% de posibilidad entre las 08:00 y las 14:00 horas, lo que sugiere que podrían desarrollarse tormentas aisladas en la región. Esto es algo a tener en cuenta para aquellos que planeen actividades al aire libre.

En resumen, el tiempo en Marchena para hoy será mayormente nublado, con lluvias escasas y temperaturas frescas. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para la lluvia y el viento, y considerar la posibilidad de tormentas durante el día.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-08T20:52:12.