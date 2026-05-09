El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, viernes 8 de mayo

El día de hoy, 8 de mayo de 2026, Marchena se presenta con un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas que dominarán el cielo durante la mayor parte de la jornada. A medida que avanza el día, se espera que el cielo se cubra completamente, especialmente en las horas de la tarde y la noche, lo que podría dar lugar a un ambiente más fresco.

Las temperaturas en Marchena oscilarán entre los 19 y 22 grados . En la mañana, se anticipa que la temperatura alcance los 22 grados, proporcionando un inicio de jornada cálido y agradable. Sin embargo, a medida que el día avanza, se espera un ligero descenso, con temperaturas que caerán a 20 grados en la tarde y alcanzarán los 19 grados durante la noche. Este descenso en la temperatura puede ser un alivio para aquellos que prefieren climas más frescos.

La humedad relativa también experimentará un aumento a lo largo del día. Comenzando en un 43% por la mañana, se prevé que la humedad suba al 52% en la tarde y llegue a un 61% durante la noche. Este incremento en la humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, especialmente en las horas más cálidas del día.

En cuanto a las precipitaciones, no se esperan lluvias en Marchena hoy. Los datos indican que la probabilidad de precipitación es del 0%, lo que significa que los residentes pueden disfrutar de un día seco y sin interrupciones por lluvias. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que no hay indicios de que el tiempo se torne adverso.

El viento también jugará un papel en el tiempo de hoy. Se anticipa que sople desde el suroeste a una velocidad de 21 km/h durante la mañana, aumentando a 32 km/h en la tarde. Este viento puede proporcionar un alivio refrescante, especialmente en las horas más cálidas. Hacia la tarde, la dirección del viento cambiará a oeste, con una velocidad de 14 km/h, lo que podría contribuir a una sensación de frescura al caer la noche.

En resumen, Marchena disfrutará de un día mayormente nublado, con temperaturas agradables que descenderán a medida que avanza la jornada, sin riesgo de lluvias y con un viento que aportará frescura al ambiente. Es un día propicio para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la posibilidad de un tiempo más fresco al caer la noche.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-08T20:52:12.