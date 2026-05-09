El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, viernes 8 de mayo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Marchena según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 8 de mayo de 2026, Marchena se presenta con un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas que dominarán el cielo durante la mayor parte de la jornada. A medida que avanza el día, se espera que el cielo se cubra completamente, especialmente en las horas de la tarde y la noche, lo que podría dar lugar a un ambiente más fresco.
Las temperaturas en Marchena oscilarán entre los 19 y 22 grados . En la mañana, se anticipa que la temperatura alcance los 22 grados, proporcionando un inicio de jornada cálido y agradable. Sin embargo, a medida que el día avanza, se espera un ligero descenso, con temperaturas que caerán a 20 grados en la tarde y alcanzarán los 19 grados durante la noche. Este descenso en la temperatura puede ser un alivio para aquellos que prefieren climas más frescos.
La humedad relativa también experimentará un aumento a lo largo del día. Comenzando en un 43% por la mañana, se prevé que la humedad suba al 52% en la tarde y llegue a un 61% durante la noche. Este incremento en la humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, especialmente en las horas más cálidas del día.
En cuanto a las precipitaciones, no se esperan lluvias en Marchena hoy. Los datos indican que la probabilidad de precipitación es del 0%, lo que significa que los residentes pueden disfrutar de un día seco y sin interrupciones por lluvias. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que no hay indicios de que el tiempo se torne adverso.
El viento también jugará un papel en el tiempo de hoy. Se anticipa que sople desde el suroeste a una velocidad de 21 km/h durante la mañana, aumentando a 32 km/h en la tarde. Este viento puede proporcionar un alivio refrescante, especialmente en las horas más cálidas. Hacia la tarde, la dirección del viento cambiará a oeste, con una velocidad de 14 km/h, lo que podría contribuir a una sensación de frescura al caer la noche.
En resumen, Marchena disfrutará de un día mayormente nublado, con temperaturas agradables que descenderán a medida que avanza la jornada, sin riesgo de lluvias y con un viento que aportará frescura al ambiente. Es un día propicio para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la posibilidad de un tiempo más fresco al caer la noche.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-08T20:52:12.
- Una mujer fallecida y ocho heridos de diversa consideración tras un accidente múltiple en Puente Genil
- Empleo público en Córdoba: puestos, plazos y requisitos para las más de 44.000 plazas que se convocan este año
- La hostelería cordobesa tendrá que adaptar turnos, horarios y hasta cerrar las terrazas ante episodios de calor extremo
- El conjunto arqueológico de Medina Azahara en Córdoba recuperará el histórico camino de los Nogales con pasarelas de madera hacia el Salón Rico
- Nuevo supermercado de Mercadona en Córdoba: Urbanismo aprueba la cesión de una parcela en Huerta de Santa Isabel
- Iznájar estrena una pasarela peatonal junto al embalse para impulsar el turismo sostenible en la Subbética
- Una conductora se da a la fuga tras atropellar a una joven de 19 años en Lucena
- Abre Decathlon City Córdoba, para estar más cerca de los deportistas