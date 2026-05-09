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El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, sábado 9 de mayo

Esta es la predicción del tiempo para hoy en Mairena del Aljarafe según los datos de la AEMET

El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, sábado 9 de mayo

El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, sábado 9 de mayo / Diario Córdoba

Diario Córdoba

El día de hoy, 9 de mayo de 2026, Mairena del Aljarafe se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con intervalos de lluvia a lo largo de la jornada. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con nubes altas, lo que dará paso a un ambiente fresco. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 17 grados , alcanzando su punto máximo en torno a las 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 20 grados.

A medida que avance el día, la nubosidad aumentará, y se prevé que a partir de las 08:00 horas comiencen las precipitaciones. La probabilidad de lluvia es alta, alcanzando el 100% entre las 08:00 y las 14:00 horas, lo que sugiere que los habitantes de Mairena deben estar preparados para un día húmedo. Las lluvias serán más intensas en la mañana, con acumulaciones que podrían llegar a los 7 mm, y se espera que disminuyan hacia la tarde, aunque se mantendrán en torno a los 2 mm.

El viento soplará del sur-suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 57 km/h en las horas más activas del día, especialmente entre las 12:00 y las 14:00 horas. Esta combinación de viento y lluvia podría generar condiciones de inestabilidad, por lo que se recomienda precaución al desplazarse, especialmente en áreas expuestas.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 95% en las primeras horas de la mañana, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas. A medida que avance el día, la humedad comenzará a descender ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que hay un 70% de posibilidad de que se produzcan entre las 08:00 y las 14:00 horas, lo que podría traer consigo descargas eléctricas y ráfagas de viento más intensas. Por lo tanto, es aconsejable estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y tomar las precauciones necesarias.

A medida que se acerque la tarde, las condiciones climáticas comenzarán a mejorar, aunque el cielo permanecerá mayormente nublado. Las temperaturas se mantendrán estables, y las lluvias cesarán gradualmente, permitiendo que la tarde sea más tranquila, aunque con un ambiente fresco y húmedo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-08T20:52:12.

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