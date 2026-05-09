El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, viernes 8 de mayo

El día de hoy, 8 de mayo de 2026, Mairena del Aljarafe se presenta con un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Las condiciones atmosféricas indican que, aunque el sol podría asomarse en algunos momentos, la cobertura nubosa será significativa, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

En cuanto a la temperatura, se espera un descenso gradual a lo largo del día. La máxima alcanzará los 20 grados durante la tarde, mientras que por la noche se prevé que la temperatura baje a 17 grados. Este ligero descenso puede hacer que la sensación térmica sea más fresca, especialmente para aquellos que planeen actividades al aire libre.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. Se anticipa que la humedad se mantenga en torno al 56% durante la tarde, aumentando ligeramente a un 62% por la noche. Esto podría hacer que el ambiente se sienta un poco más pesado, especialmente en las horas más cálidas del día.

En lo que respecta al viento, se prevé que sople desde el suroeste a una velocidad de 22 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 34 km/h en las horas de mayor actividad. Este viento puede proporcionar un alivio momentáneo del calor, pero también podría hacer que las condiciones se sientan más frescas al caer la tarde.

En términos de precipitaciones, las probabilidades son muy bajas, con un 5% de posibilidad de lluvia, lo que sugiere que es poco probable que se produzcan chubascos. Esto es una buena noticia para aquellos que tienen planes al aire libre, ya que las condiciones se mantendrán secas a lo largo del día.

La probabilidad de tormenta también se mantiene en un 5%, lo que refuerza la idea de que el tiempo será mayormente estable, sin eventos meteorológicos significativos que puedan alterar las actividades diarias de los habitantes de Mairena del Aljarafe.

En resumen, el día se presenta como uno de nubes altas y temperaturas agradables, con un viento moderado que podría hacer que la sensación térmica sea más fresca al caer la tarde. Los residentes pueden disfrutar de un día mayormente seco, ideal para actividades al aire libre, aunque es recomendable llevar una chaqueta ligera para la noche.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-08T20:52:12.