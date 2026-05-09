El tiempo en Mairena del Alcor: previsión meteorológica para hoy, sábado 9 de mayo

Hoy, 9 de mayo de 2026, Mairena del Alcor se prepara para un día marcado por la inestabilidad meteorológica. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, lo que dará paso a un ambiente fresco con temperaturas que oscilarán entre los 14 y 17 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 93% en las horas más críticas, lo que puede generar una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas.

A medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad, con un cielo que se tornará más cubierto. A partir de la tarde, la probabilidad de precipitaciones se incrementará notablemente, alcanzando un 100% entre las 8 y las 14 horas. Las lluvias, aunque escasas, podrían acumular hasta 2 mm en este periodo, lo que podría generar charcos y un suelo resbaladizo. La probabilidad de tormentas también es alta, con un 75% de posibilidad entre las 8 y las 14 horas, lo que sugiere que los habitantes de Mairena del Alcor deben estar preparados para posibles tormentas eléctricas.

El viento soplará del sur-suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 55 km/h en las horas más intensas, especialmente durante la tarde. Esto podría generar condiciones de incomodidad, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre. La dirección del viento también contribuirá a un aumento en la sensación de frescor, a pesar de que las temperaturas se mantendrán relativamente estables.

A medida que se acerque la noche, la situación meteorológica no mejorará significativamente. Las nubes continuarán dominando el cielo, y aunque la probabilidad de lluvia disminuirá, se mantendrá un ambiente húmedo y fresco. Las temperaturas nocturnas rondarán los 16 grados, lo que podría hacer que la noche sea más fresca de lo habitual para esta época del año.

Es recomendable que los residentes de Mairena del Alcor tomen precauciones si planean salir, especialmente durante las horas de mayor riesgo de tormenta. Llevar paraguas y ropa adecuada para la lluvia será esencial para disfrutar del día sin contratiempos. Además, se aconseja estar atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-08T20:52:12.