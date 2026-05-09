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El tiempo en Mairena del Alcor: previsión meteorológica para hoy, viernes 8 de mayo

Esta es la predicción del tiempo para hoy en Mairena del Alcor según los datos de la AEMET

El tiempo en Mairena del Alcor: previsión meteorológica para hoy, viernes 8 de mayo

El tiempo en Mairena del Alcor: previsión meteorológica para hoy, viernes 8 de mayo / Diario Córdoba

Diario Córdoba

El día de hoy, 8 de mayo de 2026, Mairena del Alcor se presenta con un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas que dominarán el cielo durante gran parte de la jornada. A medida que avanza el día, se espera que la nubosidad aumente, especialmente en las horas de la tarde, cuando el cielo se tornará muy nuboso. Sin embargo, no se anticipan precipitaciones, ya que los pronósticos indican que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero, lo que sugiere que los habitantes de la localidad podrán disfrutar de un día seco.

Las temperaturas en Mairena del Alcor oscilarán entre los 18 y 21 grados . La temperatura alcanzará su punto máximo alrededor de las 21:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 21 grados. A medida que el día avance, las temperaturas irán descendiendo, alcanzando los 19 grados a media tarde y bajando a 18 grados durante la noche. Este rango de temperaturas es característico de la primavera, ofreciendo un tiempo agradable para actividades al aire libre.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica del día. Se prevé que la humedad aumente gradualmente, comenzando en un 52% por la mañana y alcanzando un 61% hacia la noche. Este incremento en la humedad puede hacer que las temperaturas se sientan un poco más frescas, especialmente al caer la tarde.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el suroeste, con velocidades que alcanzarán los 22 km/h en las horas centrales del día. Esta brisa puede proporcionar un alivio agradable ante las temperaturas más cálidas, aunque también se prevén rachas máximas de hasta 35 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca de lo que indican los termómetros.

Los momentos de orto y ocaso serán a las 07:20 y 21:18, respectivamente, lo que permitirá disfrutar de un largo día de luz. A medida que se acerque la noche, el cielo se oscurecerá, pero la ausencia de precipitaciones permitirá que los residentes y visitantes de Mairena del Alcor disfruten de una velada tranquila y sin preocupaciones meteorológicas.

En resumen, el tiempo de hoy en Mairena del Alcor se presenta como un día primaveral, con temperaturas agradables, cielos nublados y sin riesgo de lluvia, ideal para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar la belleza de la naturaleza en esta época del año.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-08T20:52:12.

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